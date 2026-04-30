スポーティなコンパクトセダン！

2026年3月25日から4月5日にかけてタイ・バンコクで開催された「第47回バンコク インターナショナル モーターショー2026」。

トヨタブースには多彩なモデルが並ぶなか、コンパクトセダン「ヤリス ATIV」の実車が展示されました。

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ヤリス ATIVは、2017年8月にタイで初代が誕生したコンパクトセダンです。タイのエコカープログラム「エコカー」対応車として開発され、日本で販売されているヤリスとは異なるダイハツ開発のDNGAプラットフォームを採用する別モデル。

「ヴィオス（Vios）」の名称でフィリピン、マレーシアなど東南アジア各国でも販売される、同地域を代表するBセグメントセダンです。タイではデビュー以来、累計28万台以上を販売するベストセラーとなっています。

現行型は2022年8月に世界初公開されました。デザインコンセプトに「ファストバックスタイル」を採用し、スポーティに傾斜したルーフがクーペ的な流麗なシルエットを生み出しています。

大開口のフロントグリルと鋭いLEDヘッドライトが力強い印象を与え、端正で伸びやかなセダンフォルムが光ります。

インテリアは上位グレードを中心に10.1インチタッチスクリーン（ワイヤレスApple CarPlay／Android Auto対応）、64色アンビエントライト、電動パーキングブレーキを装備するなど、クラスを超えた充実ぶりです。

ボディは4ドアセダンのみで、全長4425mm×全幅1740mm×全高1480mm、ホイールベース2620mm。日本のカローラセダン（全長4495mm）よりひと回りコンパクトなサイズです。

パワートレインはガソリンモデルとハイブリッドモデルの2系統を設定。ガソリンモデルは1.2リッター直4（最高出力94PS・最大トルク110N・m）にCVTを組み合わせます。

2025年8月に追加された「HEV」は1.5リッター直4＋電動モーターのシステム合計出力111PSで、クラストップとなる燃費29.4km／Lを達成。いずれも前輪駆動です。

安全装備はプリクラッシュシステム、レーンディパーチャーアラート、レーダークルーズコントロールなどのトヨタ セーフティ センス（TSS）をグレードに応じて幅広く設定。

上位グレードではブラインドスポットモニター、リアクロストラフィックアラート、パノラマビューモニターも装備します。

タイ現地価格はガソリン車が56万9000バーツ（1バーツ約4.9円換算で約279万円）から、HEVが72万9000バーツ（同約357万円）からです。

なお、HEVには専用チューニングや専用エアロを備えた「HEV GRスポーツ」も設定され、価格は76万9000バーツ（1バーツ約4.9円換算で約377万円）からです。

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日本では姿を消して久しいコンパクトセダンが、東南アジアでは今も進化を続けています。ハイブリッド化でさらに磨きをかけたヤリス ATIVは、アジア市場で高い存在感を示す1台です。