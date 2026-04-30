玩具メーカーのタカラトミーグループは、ディズニー＆ピクサー最新作「トイ・ストーリー５」の劇場公開（７月３日）に先駆け、映画の関連商品を、６月２０日から全国の玩具専門店、百貨店・量販店の玩具売場、一部の映画館、オンラインストア、タカラトミー公式ショッピングサイト「タカラトミーモール」等で順次発売する。

タカラトミーグループでは、映画「トイ・ストーリー」第１作（１９９６年日本公開）から関連玩具を発売しており、第５作目となる今回は、リアルサイズフィギュアに加え、「トミカ」、「プラレール」、ぬいぐるみ、ファミリーゲームの定番「ポンジャン」、盤ゲーム「人生ゲーム」などのトイゲーム等、様々なカテゴリーで子どもから大人まで楽しめる商品を幅広く展開する。

映画同様のキャラクターボイスでおしゃべり日本語／英語に対応しており、約５０種類のボイスが収録されている１分の１サイズのトーキングフィギュアや、ゲームに使用するパイにマークの凹凸や点字を施して目の不自由な人もそうでない人も一緒に楽しめるユニバーサルデザインの「ポンジャン」、映画「トイ・ストーリー」１〜５の世界を追体験できる初の人生ゲームなどのほか、キャラクターの乗った「トミカ」やウッディやバズ・ライトイヤーがラッピングされた「プラレール」などが多数、発売される。