軽貨物運送事業を展開する株式会社Cruzはこのほど、ネットショップを利用したことがあるZ世代304人を対象に行った、配送ドライバーに関する調査結果を公開した。



【調査結果】仕事もプライベートも充実していると思う有名人ランキング

「仕事もプライベートも充実していると思う有名人を教えてください。（複数回答可）」と質問したところ、3位は「渡辺直美」（96人）が入った。主な意見として「海外と日本を行き来して大変そうですが、自分のスタイルを活かした活動をしていたり、好きなことをして生きている印象があるから」（女性）、「芸人で活躍するだけではなく、ブランドを立ち上げたり、自分のやりたいことをするために海外に行くなどキラキラした人生を送っているイメージだから」（女性）などがあった。



2位は「木村拓哉」（101人）がランクイン。「ドラマやバラエティに多く出演しつつ、古着などの趣味も満喫している印象があるから」（男性）、「よくテレビでも拝見しますし、YouTubeなどもされていますが、愛犬とお散歩をしたり、ショッピングをされたりするイメージも強いので」（女性）、「Instagramを拝見して、仕事もプライベートも楽しく過ごしていそうだから」（女性）などの声が寄せられた。



1位は「大谷翔平」（149人）となった。主な理由として「メジャーでの歴史的活躍に加え、結婚や愛犬との生活など公私共に支え合う存在を得て輝いていると感じるから」（女性）、「オンオフをしっかり切り替えてそうだから」（女性）、「野球での活躍はもちろん、奥さんとお子さんと愛犬との生活も充実してそうだから」（女性）などが挙がった。



4位は「新垣結衣」（78人）、5位が「明石家さんま」（69人）だった。



（よろず～ニュース調査班）