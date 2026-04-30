ＳＵＭＣＯが鮮烈高で５年ぶり高値、インテル・エフェクトで上げ足加速

ＳＵＭＣＯ<3436.T>がマドを開け急騰、一時１９％を超える上昇で２８００円台目前まで買われた。時価は２１年７月以来約５年ぶりの高値ゾーンに浮上した。



米国ではインテル＜INTC＞が強烈な上昇トレンドを形成し、前日の米国株市場でも１２％を超える急騰で上場来高値圏を舞い上がっており、マーケットでも話題となっている。そのなか、半導体シリコンウエハーで世界屈指の同社は、インテルを主要顧客としていることから連想買いを誘っている。また、国際半導体製造装置材料協会（ＳＥＭＩ）が、２０２６年１～３月期における世界のシリコンウエハー出荷量が前年同期比１３．１％増になったと前日発表しており、これが株価の刺激材料となったとの見方も出ている。株式需給面では「直近メリルリンチ手口で貸株市場を経由した空売り残高が急増していたが、このショートスクイーズ効果も発現している」（中堅証券ストラテジスト）という指摘がある。



出所：MINKABU PRESS