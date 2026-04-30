篠崎彩奈が魅せる“日常の多幸感”。眼鏡っ子スタイルとニットビキニで描く妄想シチュグラビア♡【旬撮GIRL】

好評発売中『旬撮GIRL Vol.29』誌面掲載カットを公開！

週刊SPA!の撮り下ろし水着グラビアを凝縮した人気シリーズ最新作、『旬撮GIRL Vol.29』が現在好評発売中。SPA!の配信番組「推し撮生会議」から選ばれた精鋭6名が登場。視聴者投票によって決定したユニークなシチュエーションを、大ボリュームの誌面で展開している。

※「推し撮」とは？：週刊SPA!の人気月イチのYoutube生配信番組「推し撮生会議」で決定したシチュエーショングラビアを掲載するコーナー

篠崎彩奈：濡れ肌を彼シャツで温めて

・テーマ：同棲3年 ・ロケ地：秋の海 ・衣装：彼シャツランジェリー

好評発売中の写真集『旬撮GIRL Vol.29』より、篠崎彩奈が挑んだ叙情的な誌面掲載カットが公開された。

篠崎彩奈 ©影／武田敏将 ヘアメイク／原島未唯 スタイリング／樫田径奈 衣装協力／PUBLIC TOKYO / Wild Lily PEAK&PINE

今回のテーマは、付き合って3年が経ち、どこかマンネリを感じ始めたカップルの同棲生活だ。パートナーに誘われて思い出の海へと向かい、日々の忙しさの中で見失いかけていた「当たり前の幸せ」を再確認していく過程を、切なくも温かいグラビアで表現している。

篠崎彩奈 ©影／武田敏将 ヘアメイク／原島未唯 スタイリング／樫田径奈 衣装協力／PUBLIC TOKYO / Wild Lily PEAK&PINE

注目は、多くのファンが“最高”と支持する「部屋シャツコーデ」だ。眼鏡をかけたナチュラルな表情に、短パンを合わせた部屋着スタイルが、日常のリアルな距離感を演出している。さらに、柔らかな質感が魅力のニット素材の紐パンビキニ姿では、大人の女性としての美しさを最大限に解放。二人掛けのソファで大胆に披露された太もものラインは、見る者を惹きつけて離さない。

篠崎彩奈 ©影／武田敏将 ヘアメイク／原島未唯 スタイリング／樫田径奈 衣装協力／PUBLIC TOKYO / Wild Lily PEAK&PINE

何気ない日常の中に潜む愛おしい瞬間と、あふれ出す多幸感。篠崎彩奈が等身大で演じる、エモーショナルな物語をぜひ誌面で体験してほしい。

【プロフィール】

篠崎彩奈

1996年埼玉県生まれ。2024年にAKB48を卒業し、現在は女優として活動中。ABEMAドラマ『私が獣になった夜』（2022年）、映画『囁きの河』（2025年）に出演している。

【クレジット】撮影／武田敏将 ヘアメイク／原島未唯 スタイリング／樫田径奈 衣装協力／PUBLIC TOKYO / Wild Lily PEAK&PINE

『旬撮GIRL Vol.29』は好評発売中！

表紙を飾るのは、今年2月にアイドルグループ「Sophià la Mode（ソフィアラモード）」のメンバーとして上京・デビューを果たし、“東海が生んだ奇跡”と絶賛される南みゆか。今回は「くノ一」というテーマのもと、妖艶な忍者コスチュームや情緒溢れる浴衣姿を披露。彼女の新たな一面が大胆に描かれている。

また、裏表紙にはバニー姿の動画がSNSで大バズりしたときちゃんが登場。旅館を舞台に、ほろ酔い加減から酩酊へと移り変わる艶やかな表情を追い、リアリティ溢れるグラビアを完成させた。

さらに誌面を彩るのは、込山榛香、ちとせよしの、神山みれい、篠崎彩奈といった豪華な面々だ。人気タレントたちがそれぞれのシチュエーションで見せる、ここでしか見られない渾身の「推し撮グラビア」をぜひチェックしてほしい。

3月24日発売『旬撮GIRL Vol.29』©扶桑社

【ほか出演者プロフィール】

南みゆか

2005年、三重県生まれ。「現役アイドル最強ボディ」と称され、グラビア界を席巻中。’26年2月に新グループ「Sophia la Mode（ソフィアラモード）」として活躍中。4月に2nd写真集「à la mode」を小学館より発売される。

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ときちゃん

2023年にグラビアデビュー後、各誌のデジタル写真集が軒並み大ヒット。SNSフォロワー100万人超のグラビアインフルエンサーに。2nd写真集『ときちゃんネイキッド！』（扶桑社）と、その続編ともいえるオールアザー電子版『ときちゃんリミテッド！』が絶好調！

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込山榛香

1998年で千葉県生まれ。AKB48第15期生オーディションに合格して選抜メンバー入りを果たし、チームKキャプテンとして活躍した。AKB48卒業後は舞台を中心に活躍中！