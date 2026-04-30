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ゆっくり不動産、光が回遊する驚きの明るさのリノベ物件を内見！「タイルが輝いてる？！」

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

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YouTubeチャンネル「ゆっくり不動産」が、「【リノベ物件】光が巡る?? 計算尽くされた回遊型リノベマンションを内見！」と題した動画を公開した。動画では、中住戸でありながら驚きの明るさを実現した、個性的なリノベーション物件の内見の様子をレポートしている。



舞台は東京都渋谷区・恵比寿にあるマンション。主要採光がバルコニーのみのいわゆる「中住戸」だが、玄関を開けるとオトナな雰囲気のムーディーな空間が出迎え、奥に進むと想像以上の明るさに包まれたLDKが広がっている。



その秘密は「光の回遊」にある。LDKへと続く廊下には、赤茶色のボーダータイルが左右に敷き詰められ、片側の壁は湾曲したデザインになっている。南側のバルコニーから差し込んだ光がこの湾曲したタイルや、ピカピカのステンレストップを備えたアイランド型の作業台に反射し、空間全体に広がっていく緻密な設計が施されている。



さらに、リビングと寝室の間にはロールスクリーンで仕切られた室内窓を設置。これを開け放つことで、寝室側の光もLDKに取り込める工夫がなされている。この仕掛けにゆっくり不動産さんも「空間全体の明るさがもう一段階上がった気がします」と感心した様子を見せた。



生活動線への配慮も秀逸だ。寝室奥のウォークスルークローゼットを抜けると洗面台や浴室に繋がり、そこからさらにキッチンへと抜けられる「回遊動線」が確保されている。生活の流れが自然になるだけでなく、仕切りのない開放的な暮らしが想像できる造りとなっている。



採光に制約のある中住戸でも、タイルの質感やステンレスなどの素材を巧みに使って光を導き、明るく豊かな空間を生み出した本物件。光の反射と生活動線を計算し尽くした空間造りは、リノベーションを検討する人にとって大きなヒントとなりそうだ。