【新事実】内臓脂肪と皮下脂肪は落とし方が違う！最速で結果を出す「2つの脂肪別アプローチ」

内臓脂肪と皮下脂肪では、減少に向けたアプローチに違いがあります。それぞれの代謝特性を踏まえたうえで、食事・運動・生活習慣の面から適切な方法を選ぶことが大切です。脂肪の種類に応じた取り組みを知ることで、より効率よく目標に近づくことができます。ここでは、それぞれに応じた具体的な方法を紹介します。

監修医師：

中路 幸之助（医療法人愛晋会中江病院内視鏡治療センター）

1991年兵庫医科大学卒業。医療法人愛晋会中江病院内視鏡治療センター所属。米国内科学会上席会員 日本内科学会総合内科専門医。日本消化器内視鏡学会学術評議員・指導医・専門医。日本消化器病学会本部評議員・指導医・専門医。

内臓脂肪と皮下脂肪の効果的な減らし方

内臓脂肪と皮下脂肪では、減少させるアプローチに若干の違いがあります。それぞれの特性を踏まえた対策を講じることで、より効果的に脂肪を減らすことができます。

内臓脂肪を優先的に減らす方法

内臓脂肪は代謝が活発であるため、食事制限や運動による効果が比較的早く現れる傾向があります。まず、糖質や脂質の摂取を適正な範囲に抑え、食物繊維を豊富に含む食品を積極的に取り入れることが推奨されます。食物繊維は、腸内環境を整えるとともに、食後の血糖値の急上昇を抑える働きがあり、内臓脂肪の蓄積を防ぐ効果が期待できます。

また、有酸素運動を継続的に行うことで、内臓脂肪がエネルギー源として優先的に利用されやすくなります。特に、空腹時や軽い運動強度での有酸素運動は、脂肪燃焼に効果的とされています。さらに、アルコールの摂取を控えることも重要です。アルコールは肝臓での脂質代謝に影響を与え、内臓脂肪の蓄積を促進する要因となるため、飲酒習慣がある方は量や頻度を見直すことが望ましいです。

皮下脂肪を減らすための長期的取り組み

皮下脂肪は内臓脂肪と比べて代謝がゆっくりであるため、減少には時間がかかることが多いです。しかし、地道な努力を続けることで着実に減らすことが可能です。食事面では、極端なカロリー制限ではなく、バランスの取れた食事を継続することが大切です。タンパク質を適切に摂取することで、筋肉量を維持しながら脂肪を減らすことができます。

運動面では、有酸素運動に加えて筋力トレーニングを取り入れることが効果的です。筋肉量が増えると基礎代謝が向上し、日常生活での消費エネルギーが増加するため、皮下脂肪の減少につながります。また、全身の筋肉をバランスよく鍛えることで、引き締まった体型を目指すことができます。皮下脂肪の減少は時間がかかるため、焦らず継続することが成功の鍵となります。

まとめ

内臓脂肪の蓄積は、生活習慣病のリスクを高める要因として知られていますが、適切な知識と実践により改善が期待できる問題です。食事や運動、睡眠、ストレス管理といった日常生活全般の見直しを通じて、内臓脂肪を効果的に減らすことができます。また、定期的に数値を測定し、自分の状態を客観的に把握することで、モチベーションを維持しながら取り組みを継続できます。サプリメントは補助的な手段として活用できますが、基本は生活習慣の改善にあることを忘れず、無理のない範囲で健康的な身体づくりを目指しましょう。気になる症状や数値の変化がある場合には、早めに医療機関を受診し、専門家の指導を受けることが大切です。

参考文献

厚生労働省 e-ヘルスネット｜内臓脂肪型肥満

厚生労働省 e-ヘルスネット｜メタボリックシンドローム（メタボ）とは？

日本肥満学会｜肥満症診療ガイドライン2022

日本動脈硬化学会｜動脈硬化性疾患予防ガイドライン2022年版