「ヤクルト０−２阪神」（２９日、神宮球場）

阪神がヤクルトとの投手戦を制して首位に浮上した。高橋遥人投手（３０）が３安打完封で今季３勝目をマークした。４月までに３完封は２リーグ制以降では球団初。１リーグ制を含めても１９４３年の若林忠以来８３年ぶりの快挙となった。

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少し肌寒くなった秋季キャンプ…日付はハッキリと覚えている。２０１９年１１月１７日−同月７日が誕生日の高橋を祝うため、高知・香南市野市町にあったなじみの寿司屋で囲んだ。壁掛けのテレビはプレミア１２の決勝・日本−韓国戦を放送中。２番手の高橋礼が好投を見せていた。

「本当にすごいですよね。同じ高橋なのに、俺はなにをやってんだろ」

高橋礼の誕生日は１１月２日で、２人は９５年生まれの同学年。同じプロ野球の舞台にいながら、世界相手に戦う右腕がまぶしかった。あれから７年がたった。肘、肩、手首とメスを入れながら、日の当たる時を信じ、風雪に耐えて咲く梅花のように、ひたむきに、ひたすらに花開く季節を待った。

「僕、いつも情緒不安定でしたけど」。振り返れば思いは募る。一緒にリハビリ生活を過ごした先輩左腕・横山や脳腫瘍から復活を目指し、志半ばでこの世を去った同い年の横田さん、支えてくれたトレーナー陣。何より大きかったのが温かいファンの存在だった。一人じゃない−そんな毎日が今も戦う原動力。満開の季節はまだ先だ。（デイリースポーツ・田中政行）