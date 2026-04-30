◆プロボクシング世界スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）４団体統一タイトルマッチ（５月２日、東京ドーム）

日本ボクシング史上最大の決戦、チャンピオンの井上尚弥に中谷潤人が挑戦する世界スーパーバンタム級４団体統一タイトルマッチまであと２日。ともに３２戦無敗というレコードを誇る両選手と、これまで何度もスパーリングを重ねてきたのが、前日本スーパーバンタム級王者の石井渡士也（２５）＝ＲＥ：ＢＯＯＴ＝だ。長きにわたり拳を交えたことで、２人のボクシングを知り尽くした貴重な存在。スタイル、パンチのパワーや質の違いを石井に聞いた。（取材・構成＝近藤 英一）

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石井は無敗の２人と数多くのスパーリングをすることで成長してきた。井上とは２０１９年１１月のノニト・ドネア（フィリピン）戦後からこれまで「１００ラウンドは軽く超えています」といい、中谷とは「もっと古くて自分が高校３年からやっています。ラウンド数は数え切れない」というほど、両選手との実戦練習を積み重ねた。

井上と向かい合えば、ジャブを当てるだけでも苦労する。「なかなか当たらない。感じることはパンチのパワーもそうですが、スピードと（パンチの）的確性。これまで５回ぐらいスパーで倒されています。顔でも腹でもやられています」と苦笑いを浮かべる。中谷には一度も倒されたことはないが、昔から距離が遠くても、近くてもうまいボクシングをしたという。そして「気の強さは突出している」と、リングでは誰よりも負けず嫌いになる。バンタム級にウェートを上げてからは「スピードにプラスして急にパワーアップした」と証言した。

ともにパンチは強い。強い中でも、その質は大きく異なる。

「井上選手はズドーンと、相手を吹っ飛ばすような爆発的なパワーがある。それも左右どちらでも同じ破壊力。中谷選手は左が武器で、点で打ち抜く硬いパンチ。例えるとアイスピックで突き刺すような感じ。どちらが嫌かと言えば、自分は井上選手です。中谷選手は左のパンチが要注意ですが、井上選手は左右全部のパンチが危険なんです」

ドネアが井上の左フックを受けて足がフラフラになるシーンがあったが、石井も同様の“恐怖体験”がある。「ガードはしていたんですが、左フックをもらった瞬間に右足にビーンと電気が走った。ドネアと同じくフラフラになった」というほど破壊力はすさまじい。さらに井上が昨年９月のアフマダリエフ戦のように、無謀な打ち合いは行わず、出入りを速く、勝ちに徹するボクシングをすれば「相手にとっては一番勝ちづらくなる」と言い切る。実績などを考慮しスーパーファイトは「井上選手が有利」と口にするが、当日は思い入れの強い両選手を応援する。

〇…王座返り咲きを狙う石井は、６月７日に大阪で山崎海斗（六島）と東洋太平洋スーパーバンタム級王座決定戦を行う。１月に日本同級王座２度目の防衛戦で池側純（角海老宝石）に敗れ無冠となり「前回は作戦ミスで負けた。調整は順調。次は山崎選手に勝って、池側選手と４回目の対戦をしたい」。池側とはこれまで１勝１敗１分け。東洋太平洋王座を奪っての決着戦へ意欲を示した。

◆石井 渡士也（いしい・としや） ２００１年１月１５日、東京都武蔵村山市生まれ。２５歳。中学時代からボクシングを始め、高校は花咲徳栄高に進学し、インターハイで準優勝。２０１９年４月にプロデビュー。昨年４月に日本スーパーバンタム級王座を獲得（１度防衛）。プロ戦績は１０勝（７ＫＯ）２敗２分け。身長１６４センチの右ボクサーファイター。