「巨人４−２広島」（２９日、東京ドーム）

苦しみながらもつかんだ両リーグトップに並ぶ４勝目に、巨人のドラフト１位・竹丸（鷺宮製作所）は控えめな笑みを浮かべた。「五回以外はよかったです」。６回６安打２失点も２死後の四球から崩れた五回を猛省。勝ってできる反省がある。ルーキーは前を向いた。

三者連続三振で立ち上がると、二回には自身も犠打野選でプロ初打点を記録するなど４点のリードをもらった。それでも五回２死から「あれが一番よくなかった」と四球を許し、安打でつながれるなど２失点。六回は無失点に抑えたが、勝利にも悔いは残った。

広島出身の左腕にとってカープは特別。崇徳高時代には３連覇を見た。「優勝して街が赤いんですよ。電車に乗ってもカープのユニホームを着ている人ばっかりだった」。テレビをつければカープ女子特集。赤く染まる街を、当時はぼんやりと見つめるだけだった。

旧広島市民球場も、マツダスタジアムも観戦に訪れたことがある。「少年野球のときに広島のチームご招待みたいな。小学校の時に同級生何人かと行きました」。阪神ファンだったが、最も身近な球団がカープだ。公式戦での初対戦を「楽しみ」と心待ちにしていた。

高校では「Ｂチーム」と主戦力ではなかった。遠すぎると思っていたプロの世界も、今では同じ土俵に立つ。特別なチームに刻んだ“白星”は次戦への力になる。「２桁勝てるように頑張ります」。トップの舞台を一気に駆け上がる。

◆巨人新人投手の４月までに４勝以上 巨人新人投手で４月までに４勝以上を挙げたのは竹丸が５人目。過去４人は１９５７年・藤田元司（４勝１敗）、６０年・堀本律雄（６勝１敗）、同・青木宥明（５勝１敗）、１５年・高木勇人（４勝０敗）。ちなみに９９年に最多勝などのタイトルを獲得した上原浩治は４月終了時で２勝２敗だった。