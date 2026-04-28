日本テレビ系「２４時間テレビ４９−愛は地球を救う−」 （８月２９日、３０日）のチャリＴシャツデザインは昨年に続き、 今年テレビアニメ３０周年を迎える「名探偵コナン」を生み出した漫画家の青山剛昌さんに決まり、デザインが３０日、公開された。

同一のキャラクター、同一の作者が２年連続でチャリＴシャツをデザインするのは、「２４時間テレビ」で初めての試み。

「２４時間テレビ」の今年のテーマは「わたしの家族の話〜あなたは誰を想う？〜」。ひとりひとりの「わたし」が語る家族の物語を通して、見えてくる今、そしてこれからの「社会のあり方や問題」を見つめていく。時代が変わり社会が複雑になる中で「家族のカタチ」も大きく変化している。「家族」という単位から社会を考えるというコンセプトになっている。「家族」とは血のつながりだけではなく、時間を共にし、支え合い、信じ合うことで生まれるもの。それはまさに、キャラクター同士が“血縁”を超えた絆でつながる「名探偵コナン」の世界観とつながり、このテーマへの思いがデザインに込もる。

さらに今回、 チャリＴシャツを盛り上げるスペシャルサポーターに、アーティストの、ちゃんみなが就任した。１０代で「名探偵コナン」に出会って以来、“自分のＤＮＡには名探偵コナンが組み込まれている”と公言している。自身、アーティスト、プロデューサーとして目覚ましい活躍を続ける一方で、１児の母でもある。「家族」という単位から社会を考える今年の「２４時間テレビ」を、アーティストとして、ひとりの女性として、そして母として盛り上げる。

ちゃんみな「チャリＴシャツを盛り上げるスペシャルサポーターに任命いただき光栄です。『名探偵コナン』は私のＤＮＡに組み込まれた作品です。自分の楽曲制作においても、トリックを忍ばせる、ギミックを仕込むなどは顕著に影響受けていると感じています。そういう一筋縄ではいかない、読み解いていくと分かるというようなことは青山先生から学んだ部分ではないかと思います。 Ｔシャツのデザインも拝見して、血のつながった家族のみならず、仲間も含めて、ファミリーというイラストがとても素敵だと思いました」