さすがに可愛すぎ♪「ムーミン」のスイーツビュッフェ＆アフヌン開催決定、思わず行きたくなる神内容を紹介！

ヒルトン大阪の2階「Folk Kitchen (フォルク キッチン)」では、2026年月6月4日（木）〜8月30日（日）までの期間、「サマースイーツビュッフェ 〜ムーミンのトロピカル・バカンス〜」が開催されます。

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今回のコラボスイーツは、ムーミン一家となかまたちがムーミン谷から南の島を訪れ、ビーチでバカンスのひとときを過ごすというコミックスのストーリーをテーマに構成。

ココナッツやマンゴー、ライチやパイナップルなど夏のフレーバーをたっぷり使い、夏の海や南国の花などもモチーフに、鮮やかな色彩で表現したスイーツの数々が並びます。

また、1階「MYPLACE（マイプレイス）」カフェ＆バーでは、リトルミイのサマーアフタヌーンティーを同時開催。

「赤い服の水まんじゅう」や「リトルミイの白桃タルト」など、リトルミイを中心に、昨年よりもさらに「ムーミン」のキャラクターを見た目に打ち出した可愛らしいスイーツが、引き出しを開けるごとに登場する充実のセットとなっています。

ムーミンファンなら一度は体験したくなる、至福のコラボスイーツ企画。ぜひチェックしてみて！

コラボメニュー紹介

【スイーツ】

◆パラソルの下のムーミンたち

ムーミンママが、テーブルにドリンクをこぼしてしまい、恥ずかしさのあまりパラソルの下にみんなで隠れながら食事をした一幕を再現。愛らしいムーミン一家のおしりが並んだホールケーキには、グアバやピーチコンポートなどを使用、夏らしい爽やかなフレーバーを楽しめます。

◆シーサイドムーミンケーキ

ビーチでムーミンが貝拾いをするシーンから着想を得た、バナナやパッションフルーツを使った夏仕様のオペラケーキです。ザクザクとしたピーカンナッツの香ばしさと食感が滑らかなケーキとのコントラストになっています。

◆ニョロニョロトロピカルオーシャン

海をわたるニョロニョロたちをイメージしたスイーツ。波模様のスポンジの中にココナッツバニラムースとチーズブリュレ、オレンジゼリーを合わせています。塩サブレがアクセントになっています。

◆サマーフルーツチーズタルト

チーズタルトにたっぷりの季節のフルーツとエディブルフラワーをあしらった贅沢な一品。紅茶のタルトにたっぷりのラズベリークリームとローズ風味のメレンゲが添えられたシェフ一押しのミニタルト「紅茶とラズベリーのタルト」も登場します。

◆青いリボンとムーミンのしっぽ

アップルコンポートとトンカキャラメルクリームを組み合わせた青りんごのギモーヴ。しっぽのフサを無くして悲しむムーミンに、スノークのおじょうさんが青いリボンを結んであげたエピソードをモチーフとした小さなお菓子です。



◆南の島のフラワーケーキ

輝く太陽のような大きいお花に見立てたケーキには、ホワイトチョコミントムースとミックスベリーをベースにフルーツやエディブルフラワーをあしらい華やかに仕上げています。

◆ニョロニョロ舟にのる

◆ムーミンパパのハットとステッキ

◆スナフキンの帽子

◆ココナッツトゥーティッキ など

【セイボリー】

・ガーリックシュリンプとアボカドのバゲットサンドウィッチ

・白身魚のフライ マンゴーサルサ添え

・エビのレモンジェノベーゼコンキリエパスタ

・ジャパニーズカレー など

【アクションステーション】

・コーン、アボカド、トマトサルサのエッグベネディクト

開催概要

サマースイーツビュッフェ 〜ムーミンのトロピカル・バカンス〜

【会場】ヒルトン大阪 2階「Folk Kitchen (フォルク キッチン)」

【期間】2026年6月4日（木）〜8月30日（日）毎週木曜〜日曜のみ開催

【時間】午後3時〜午後4時30分 (90分制）

【料金】

〈木・金〉1名：5,800円

〈土・日・祝〉1名：6,800円

〈8月13日（木）〜8月16日（日）のお盆期間中〉1名：6,800円

〈お子様（4歳〜11歳）〉プラン料金の半額

※コーヒー・紅茶・ホットチョコレートなどドリンク約10種付き。

※消費税10%・サービス料を含む。

リトルミイのサマーアフタヌーンティー

【会場】ヒルトン大阪 1階「MYPLACE（マイプレイス）」カフェ＆バー

【期間】2026年6月4日（木）〜8月30日（日）※毎日開催

【時間】正午〜18:00 （数量限定）

【料金】

〈月〜金〉1名：5,900円

〈土・日・祝〉1名：6,800円

※コーヒー・紅茶付き。

※消費税10%・サービス料を含む。

※追加300円で期間限定ドリンク（3種から1種を選択、各々通常1, 500円）をセット可能。

会場概要

◆ヒルトン大阪

所在地：大阪府大阪市北区梅田1-8-8

電話番号：06-6347-7111

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