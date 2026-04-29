「ファーム・交流戦、オイシックス６−４阪神」（ハードオフ新潟）

阪神は逆転負けで６連敗。初回、嶋村の２号３ランで幸先よく先制したものの、先発・今朝丸が５回３失点とリードを守れず。七回から３番手として登板した岩貞が３失点を喫した。八回に代打・ディベイニーの３号ソロで１点を返したが、反撃は及ばなかった。

試合後の平田２軍監督の一問一答は以下の通り。

◇ ◇

−今朝丸は四球が絡んで５回３失点。

「この前のカープ戦（１９日）からね、どうしてもクイックになると、球威・コントロールの精度が落ちるよな。彼の投げっぷりの良さっていうところが（薄れている）。コースを狙わないと打たれるというような（思いから）ちょっとコースを狙いすぎてるというかね。去年はね、打てるもんなら（打ってみろ）という思い切りの良さが目立ってたけど、今はファームとはいえ、プロの厳しさをちょっと感じてるかも、マウンドでね」

−女房役の嶋村は先制３ラン。

「バッティングは言うことないよ、嶋村は。ましてや逆方向に。初回のホームランも見事だし。（守りでは）岩貞のところでね…うーん、まぁちょっと岩貞に遠慮するところもあるかもしれないけど、あそこの勝負どころで粘れなかったというところがあるけどな」

−ベテラン投手でも引っ張る姿勢。

「まあ、でも岩貞クラスなら、岩貞が抑えなきゃいかん」

−代打のディベイニーが３号ソロ

「今日はね、糸原が（一塁の）スタメンで出たんで、後から行くよっていうことで。もう集中力高く、ずっと準備していたし。ホームラン３本目なんだよ。この前も安芸でホームラン打ってな」