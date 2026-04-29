大橋ちっぽけが、新曲「コールドスリープ、愛」を本日配信リリースした。あわせて、MVも公開された。

本楽曲は、失ってから気づく、恋人とのかけがえのない日常や後悔を歌った切ない1曲となっており、ミュージックビデオは地元・愛媛県で撮影を行ったという。なお、本楽曲が収録される3rdフルアルバム『aritei』の配信リリースが5月29日に決定した。収録曲は近日発表されるので、続報をお待ちいただきたい。

アルバム『aritei』ジャケット写真

そしてアルバムリリースを記念して、なんと大橋ちっぽけ本人が参加する「先行試聴会」の開催も決定した。リリースに先駆けて収録楽曲を聴くことができ、アルバム制作秘話など本人トークも交えてお届けするとのこと。本日から参加応募を受付中で、当選者限定でのスペシャルなイベントとなるため、ぜひチェックしてほしい。

なお、バンド編成で開催する＜大橋ちっぽけワンマンツアー2026＞は、現在チケット抽選受付中だ。6月26日に大阪・Music Club JANUS、7月19日に東京・SHIBUYA PLEASURE PLEASUREでの開催となり、いずれも自身のワンマンライブでは初となる、座席ありのゆったり楽しめるライブとなる予定だ。

9月12日からは、東京公演を皮切りに行う全国10都市での弾き語りワンマンツアーも開催される。自身初となるこの全国縦断弾き語りツアーは、初日の東京公演が完売しているが、追加公演を含む全12公演を予定している。

◾️先行試聴会

開催日：2026年5月22日（金）受付18:30 / 開始19:00（21:00終了予定）

場所：都内某所

応募期間：2026年4月29日（水）21:00 〜 2026年5月13日（水）12:00

当選発表：2026年5月19日（火）17:00頃

▼応募フォーム

https://form.universal-music.co.jp/chippoke_aritei_preview/page/index.html

◾️「気が気じゃないのさ」

2026年3月18日（水）リリース

配信：https://ohashi-chippoke.lnk.to/kigakijanainosaPR https://youtu.be/TKUR0Us1O_w https://youtu.be/f2pAImrzPF0 https://youtu.be/oC6RiIh7MCc

◾️＜大橋ちっぽけワンマンツアー2026＞ ＜大阪公演＞

・日時：2026年6月26日（金）OPEN 17:15 / START 18:00

・場所：Music Club JANUS

・チケット代：6,000円

・座席：自由席（※整理番号付）

・お問い合わせ：キョードーインフォメーション 0570-200-888(12:00〜17:00 平日のみ) ＜東京公演＞

・日時：2026年7月19日（日）OPEN 17:15 / START 18:00

・場所：SHIBUYA PLEASURE PLEASURE

・チケット代：6,000円

・座席：指定席

・お問い合わせ：SOGO TOKYO 03-3405-9999 （月〜土 12:00-13:00,16:00-19:00 ＜祝日を除く＞） 【チケット注意事項】

・ドリンク代、別途必要

・3歳以下入場不可、4歳以上有料

・申込枚数制限、１公演４枚まで（一般発売含め）

・電子チケットのみ販売／発券は各公演３日前（チケットの分配必須） ▼チケット抽選受付

チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/ohashichippoke2026/

ローソンチケット：https://l-tike.com/ohashichippoke2026/

イープラス：https://eplus.jp/ohashichippoke2026/

◾️＜大橋ちっぽけ弾き語りワンマンツアー2026＞ 2026年9月12日（土）東京・月見ル君想フ

2026年9月13日（日）東京・月見ル君想フ

2026年9月19日（土）愛知・パラダイスカフェ21

2026年9月26日（土）北海道・musica hall café

2026年10月4日（日）宮城・仙台カフェモーツァルトアトリエ

2026年10月15日（木）愛媛・松⼭Monk

2026年10月17日（土）岡山・岡⼭城下公会堂 in KOTYAE

2026年10月18日（日）兵庫・KOBE QUILT

2026年10月31日（土）大阪・cafe Room +

2026年11月1日（日）広島・広島SIX ONE Live MOON

2026年11月3日（火・祝）福岡・ROOMS ▼詳細

https://www.universal-music.co.jp/ohashi-chippoke/news/2026-03-13-2/