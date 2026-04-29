「和さんの人生を自らの身体で残すことができたらと強く思い、肉体的にも精神的にもすべてを捧げる覚悟で取り組みました」

【写真】2か月で10キロ減量、頬がこけ心配の声が上がる川口春奈

演じる役に対してこんな“覚悟”を語ったのは川口春奈。主演映画『ママがもうこの世界にいなくても 私の命の日記』（10月2日公開）で、ステージ4の大腸がんを宣言されながらも娘を出産し、24歳で亡くなった遠藤和さんを演じている。

2か月の撮影期間で、がんで痩せていく過程に合わせて10kgの減量を行ったという川口。そんな彼女に対して《女優魂がすごい!》という称賛の声が上がっているのだが、

《どこに10キロも落ちる脂肪が？》

《こういう身体に悪いことはやめてほしい》

といった川口の健康面を心配する声もあり、SNS上では賛否が分かれている。最近では吉沢亮が、NHKの朝ドラ『ばけばけ』で病を患う役作りのため約1か月で13kg減量したことも記憶に新しい。

俳優へのストイックな姿勢とも報じられるが、「アットホーム表参道クリニック」の内科が専門の宮尾益理子副院長は、

「身体にとって“生命の危機”になる危険な状態」

と、話す。

「これだけの減量をすると筋肉量が減り、ホルモンバランスが崩れて女性だと月経が止まってしまう可能性が非常に高いです。また、甲状腺機能の低下、低栄養の影響で免疫が落ちて感染症にかかりやすくなったり、集中力の低下などが起こります」（宮尾副院長、以下同）

1kg落とすのに-7000キロカロリー

実際、2か月で10kgの減量をするには食事量はどうなるのだろう？

「だいたい、1kg落とすのに7000キロカロリー減らすことが必要といわれます。10kgなら7万キロカロリーなので、2か月で落とすなら、1日あたりマイナス約1200キロカロリー。普通の女性の1日の摂取カロリーが約2000キロカロリーなので、800キロカロリーに抑えないといけません」

ご飯1膳（150g）が 約250キロカロリーなので、1日に3膳くらいしか食べられない計算になる。

「川口さんの場合はダイエットではなく、がん患者を演じることが目的。おそらくドクターやアドバイザーがついていると思いますが、健康体で病的に痩せた身体を無理やりつくろうとしているので、相当負担がかかっていると思います」

“俳優魂”でもてはやされる時代は、今は昔─。

彼女のような減量を一般人がまねするのは危険、と警鐘を鳴らしつつ宮尾副院長はこう続ける。

「減量のペースとして、1か月に体重の3〜5％が目安。タンパク質を摂りながら、運動もしながらがベストです。ただ、日本の20代の女性はBMI18.5以下の割合が先進国の中で特に高いんです。BMI22が標準なので、18.5というのは“痩せ”。

痩せる必要のない女性が痩せようとダイエットすることは、日本肥満学会がステートメントを出すくらいの大きな問題なんです。同じ体重でも筋肉量や骨密度などでも見た目は変わってきますので、体重だけに振り回されないでほしいと思います」

取材・文／蒔田稔