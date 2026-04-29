元NMB48の和田海佑さんが、30日発売のBUBKA6月号（白夜書房）に登場します。



【写真】まん丸ヒップにうっとり…和田海佑さんがランジェリーモデルに！ 「清楚×あざと＝最強」「小悪魔っぽい甘辛MIX」

和田さんは白黒のランジェリーカットやビキニ姿を披露、ポスターではえなこさんと両面を飾るほか、誌面ではこれまでにない解放感あふれる魅力を見せています。またTSUTAYA EBISUBASHI限定で購入者限定のポストカードが付属します。



BUBKA6月号はえなこさんが変形水着で表紙を飾ります。そのほか、SKE48の篠原京香さんの水着グラビア＆インタビュー、AKB48の倉野尾成美さん×丸山ひなたさん、向井地美音さん×近藤沙樹さんの対談、さらに私立恵比寿中学の桜木心菜さん×ukkaの芹澤もあさんの対談が掲載。そのほか由良ゆらさん、麻倉瑞季さん、東かなめさんによる水着グラビアなど、多彩な企画が収録されています。



【和田海佑さんプロフィール】

わだ・みゆ 1997年3月29日生まれ、兵庫県出身。愛称は“みゅう”。約5年間のアイドル活動を経て、2025年11月にNMB48を卒業。 その後フリー期間を経て、2026年2月にプラチナムプロダクションへ所属。抜群のスタイルと、愛嬌満点で飾らない面白さが魅力。SNSでの発信も度々バズらせる「バズ美女」。可愛さとセクシーさを武器に、今後はバラエティやモデルなどマルチな活躍が期待される。