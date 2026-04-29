お父さんの席を占領したワンコは、場所を譲ってくれる気配ゼロで…？ワンコVSお父さんの仁義なき戦いが話題になり、投稿は記事執筆時点で5万7000回再生を突破しています。

【動画：いつもお父さんが座っている場所を占領した犬→全然どいてくれなくて…仁義なき『席取り合戦』】

ワンコがお父さんの席を占領

YouTubeチャンネル「shiba inu TAIGA / 柴犬大河」に投稿されたのは、柴犬の「大河」くんVSお父さんの仁義なき戦いの一部始終です。いつもお父さんはソファの左側に座っているのですが、お風呂に入っている間に大河くんに場所を取られてしまったそう。

お風呂から上がってきたお父さんが声を掛けても、大河くんは席を譲る気ゼロでタヌキ寝入りをしていたとか。そして同居犬の「銀河」くんが「やばい、戦いが始まるぞ～」とオロオロしていたら、案の定バトルスタート！

仁義なき戦いがスタート！

先制攻撃を仕掛けたのはお父さんでした。大河くんの腕を持って、そのまま体をくるんっ！大河くんはいとも簡単にひっくり返されてしまい、ちょっぴり情けない姿を披露するはめに…。

しかし大河くんに負けを認める気はないらしく、その後もお父さんの席を占領してくつろぎ続けていたそう。なんだか幸せそうなお顔をしているので、きっとお父さんに構ってもらえるのが嬉しくて、わざと嫌がらせをしているのでしょう。可愛すぎる行動に、思わず笑ってしまいます。

なんだかんだ仲良し

大河くんのおしりをティッシュの箱で突いてみてもどいてくれなかったので、体を持ち上げて強引にずらすことで自分が座るスペースを確保したお父さん。すると大河くんは「絶対に座らせないぞ！」とばかりに首をピーンと伸ばして邪魔をしたのですが、お父さんは構わず座ったそう。

両者一歩も譲らなかった結果、大河くんのお顔はお父さんの背中とソファの背もたれに挟まれ、ついに敗北を認めざるを得なくなってしまったのでした。

そして一段落した後は、大河くんがお父さんにぴとっとくっついて甘え、2人で仲良くソファでくつろいでいたそうですよ。平和で愉快な戦いは、たくさんの人に笑顔を届けてくれることとなりました。

この投稿には「面白い」「ひっくり返されて幸せそうｗ」「なんやかんやいって甘えてる」「可愛いので全部許せる」といったコメントが寄せられています。

大河くんの可愛い姿やご家族との愉快なやり取りをもっと見たい方は、YouTubeチャンネル「shiba inu TAIGA / 柴犬大河」をチェックしてくださいね。ラブラドールレトリバーの銀河くん＆保護猫の「もみじ」ちゃんも登場します。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「shiba inu TAIGA / 柴犬大河」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。