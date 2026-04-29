注目の有望株の進学先が決定…2027年の“NBAドラフト1位候補”タイラン・ストークスはカンザス大へ

4月29日（現地時間同28日）、全米トップリクルートと評価されるタイラン・ストークスが、カンザス大学へ進学することが明らかになった。複数の現地メディアが伝えている。

身長201センチ、体重104キロのフォワードであるストークスは、攻守両面で存在感を発揮する全米屈指の高校生選手。ボールハンドリングやゴール下での強さを武器に多彩なオフェンスを展開し、最終学年では平均31得点13リバウンド6アシスト4スティールを記録。チームを州大会優勝へ導いた。

2027年のNBAドラフトで全体1位指名候補に挙げられる18歳には、ケンタッキー大学やオレゴン大学、ルイビル大学などからオファーが届いていたが、最終的にカンザス大学を選択した。

カンザス大は2026年のNCAAトーナメントで2回戦敗退となり、4年連続のスウィート16進出を逃していた。一方で、ストークスに加え全米トップクラスのガードであるテイレン・キニーも獲得。さらに、2026年のNBAドラフトで上位指名が見込まれるダレン・ピーターソンの後釜としても期待され、戦力の底上げを図る。

新戦力を加えたカンザス大は、2022年以来となる全米制覇を目標に新シーズンへ臨む。





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