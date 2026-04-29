peco、残り物使用したしらす炒飯メインの息子弁当に称賛の声「親近感がわく」「黄色も赤も緑もオレンジもある」
【モデルプレス＝2026/04/29】タレントのpecoが4月29日、自身のInstagramストーリーズを更新。息子への手作り弁当を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】30歳ママタレ「黄色も赤も緑もオレンジもある」残り物使用したしらす炒飯メインの息子弁当
pecoは「Today’s lunch for my son」と記し、息子のために用意した弁当を公開。しらす炒飯をメインに、ウインナーやブロッコリー、ミニトマトなどを詰めた彩り豊かな弁当を披露した。さらに、おかずのひとつには「残りもののにんじんの胡麻和え」と説明を添えている。
この投稿には「しらす炒飯美味しそう」「愛情たっぷり弁当ですね」「残り物を活用して親近感がわく」「忙しいのに手作りして尊敬」「彩りも綺麗」「黄色も赤も緑もオレンジもある」といった声が寄せられている。
pecoとタレントのryuchellさんは2016年に結婚し、2018年に長男が誕生。2022年8月に“新しい形の家族”として離婚したことを発表。2023年にryuchellさんは急逝した。（modelpress編集部）
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【写真】30歳ママタレ「黄色も赤も緑もオレンジもある」残り物使用したしらす炒飯メインの息子弁当
◆peco、しらす炒飯弁当披露
pecoは「Today’s lunch for my son」と記し、息子のために用意した弁当を公開。しらす炒飯をメインに、ウインナーやブロッコリー、ミニトマトなどを詰めた彩り豊かな弁当を披露した。さらに、おかずのひとつには「残りもののにんじんの胡麻和え」と説明を添えている。
◆pecoの投稿に反響
この投稿には「しらす炒飯美味しそう」「愛情たっぷり弁当ですね」「残り物を活用して親近感がわく」「忙しいのに手作りして尊敬」「彩りも綺麗」「黄色も赤も緑もオレンジもある」といった声が寄せられている。
pecoとタレントのryuchellさんは2016年に結婚し、2018年に長男が誕生。2022年8月に“新しい形の家族”として離婚したことを発表。2023年にryuchellさんは急逝した。（modelpress編集部）
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