

渡辺翔太（Snow Man）

トッズのブランド アンバサダーを務める渡辺翔太が29日、伊勢丹新宿店で開催の『トッズ ポップアップイベント』に来場した。

【写真】渡辺翔太『トッズ ポップアップイベント』に来場

トッズ2026年春夏 コレクションから渡辺翔太はウィメンズのポップアップではサマーウールのブラウンのセットアップにシャツジャケットを羽織り、足元にはヴィンテージのバスケットシューズを思わせるヌバックのスニーカーを合わせ、リゾートでも活躍する日本限定のブルーのミニバックをアクセントにした。一方メンズでは、グレーのリネンシルクのショートジャケット＆パンツの組み合わせに、アイコンシューズ「ゴンミーノ バブル」のブルーが足元を飾る。

1月にトッズ ブランド アンバサダーに就任して以降、初のポップアップ来場となる渡辺翔太は「『イタリアのバカンス』というテーマ通り、トッズの大人で上質な雰囲気の中で本当に船に乗っているかのような感覚を味わえました。夏のアイテムが沢山あり、色味も爽やかで、とてもワクワクしました。メンズもウィメンズも素敵なアイテムが揃っているので、 是非ポップアップに足を運んで楽しんでいただけたら嬉しいです。」とコメントを述べた。

伊勢丹新宿店本館1階ザ・ステージで開催のウィメンズ ポップアップ「トッズ ヴァカンツェ イタリアーネ」は『イタリアのバカンス』のタイトル通り、地中海の島々を巡る夢のヨットクルーズを思わせる会場に洗練されたサマースタイルのコレクションが並び、タイムレスなエレガンスを辿る旅へと誘う。

レザーのパンチングや春夏らしいカラーを活かした日本限定やイベント先行、そして伊勢丹新宿店限定アイテムなどトッズならではのクラフツマンシップと磨かれた美学が息づく品々が揃う。

また、同店メンズ館1階プロモーションで同日から3週間開催のメンズ ポップアップでは 2026年春夏コレクション「ゴンミーノ クラブ」から夏に向けた軽快なウェアやアクセサリーが多く並ぶ。

トッズのポップアップ「トッズ ヴァカンツェ イタリアーネ」は伊勢丹新宿店以降、日本橋三越本店（5月13日〜5月19日）、阪急うめだ本店（6月3日〜6月9日）、岩田屋本店（6月10日〜6月16日）と全国主要都市を巡回する。