韓国の人気アイドルグループ・BTSのVが自身のインスタグラムを更新。4月17日と18日に東京ドームで行われたワールドツアーの日本公演について、日本語でファンへの感謝を綴った。

【写真】完全オフモードで都内を散策、超貴重なVのプライベート姿

「本当に素敵な公演を一緒につくりあげてくれてありがとう。皆さんの歓声が誰よりも眩しくて、大きな支えになりました。心から感謝しています」

『ポケパーク』でゲットしたお気に入りの帽子

ファンからは、日本語でのメッセージに「日本語でのメッセージうれしい！」「言葉選びが丁寧でテテの優しい人柄が伝わる」「日本に来てくれてありがとう」「TikTokのアイコンもコダックになってるの愛おしい」など、喜びの声が上がっている。

該当の投稿では、先日訪れていたテーマパーク『ポケパークカントー』でも着用していた、ポケモンの「コダック」の帽子をかぶった写真も投稿されていた。帽子が気に入ったのか、インスタグラムのほか、TikTokのプロフィール写真もポケパークでコダックの帽子をかぶった写真に変更されていた。

ポケモンファンはもちろん、BTSファンにとっても“聖地”と化しているポケパークだが、チケットは入手困難な状態が続いている。4月21日に7月のチケットの抽選販売の結果が発表されると、落選した人たちから《いつになったらポケパークに行けるのか》と嘆きの声が上がっていた。

「Vさんのポケモン好きはファンにも知られているので、ポケパークを楽しんでいる姿を見られて、喜ぶファンも多いかと思います。ポケパークはなかなかチケットが取れないので、“せめてグッズだけでも”と思ったファンがいるのか、コダックの帽子がフリマサイトで多数出品・購入されていました。BTSのファンの方が買ってくれることを期待して、出品している人もいるのかもしれませんね」（アイドル誌ライター）

日本の文化に寄り添うVの姿

Vのインスタグラム投稿は、コダックの帽子姿以外にも、日本の街中を散策する姿や、ラーメンを食べる後ろ姿にとんかつ店でお茶碗を持つ姿など、オフの時間を過ごす写真が満載。日本を楽しんでいるVの様子にファンも釘付けのようだ。

「日本を満喫してるテテが可愛すぎる」

「テテが行ってたから、一蘭もポケパークも行きたくなってきた」

「こことんかつ檍だよね、わたしも行きたい」

「お茶碗もって食べてるの、日本の文化に寄り添ってくれててうれしい」

写真を見て、Vが訪れたとされる店舗を特定したり、実際に行って食事を楽しむなど、ファンの推し活も様々。そんな中、多くのファンが注目したのは、とんかつ店でお茶碗を手に持った写真だ。

「韓国では食事の際に食器を持つ習慣はないので、このお茶碗を持っている姿を見て“日本の習慣や文化に合わせてくれている”と感動したファンがいたようです。Vさんは、今回の公演でも日本語でMCをする場面があるなど、日本のファンに真摯に向き合う姿勢が多くの人の心を掴んでいるのではないでしょうか」（前出・アイドル誌ライター）

ライブでも多くのファンを熱狂させたBTS。オフに日本を楽しんでくれた様子で、ファンの余韻はまだ続きそうだ。