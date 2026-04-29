目黒蓮『SAKAMOTO DAYS』“140キロ扮装”で身バレせず 撮影中にうれしい声も「目黒蓮だったらいいのに」
Snow Manの目黒蓮が29日、都内で行われた実写映画『SAKAMOTO DAYS』初日舞台あいさつに登壇。特殊メイクで“140キロのふくよかな姿”にも扮しているが、扮装している際の“うれしい出来事”を明かした。
【写真】目黒蓮、高橋文哉、上戸彩ほか豪華キャストが集結した初日舞台あいさつの様子
上戸彩が「（撮影中は）いっつもぽっちゃりしていたので、きょうぐらいの目黒さんで来られると緊張しちゃう（笑）」と明かすと、目黒は「緊張される人が多くて、けっこうショックです」と笑顔で返答。上戸が「（撮影現場で）目黒さんとどこで歩いていても、誰も気づかないんです。となりを歩いていて、心の中で『目黒蓮だぞ！』と思いながら、富士急を歩いていました」と声を弾ませた。
当の目黒は「気づかれない」ことについて「ちょっとうれしいこともありまして。ふくよかな坂本で歩いていたら、当然（撮影場所で一般の人から）『坂本じゃん！』みたいになるんです。その中で、ひとりの方が『目黒蓮だったらいいのに…』と言ってくださって。僕はふくよかな中で『よし！』と思っていました（笑）。そんなうれしいこともありました」とうれしそうに話していた。
同作は、鈴木祐斗氏の同名漫画（集英社「週刊少年ジャンプ」連載）を福田雄一監督が実写映画化。最強の殺し屋だった坂本が、結婚を機に表舞台から姿を消し、家族と商店を営みながらも、かつての宿敵たちに狙われていくアクションコメディーだ。実写化にあたり、目黒は“140キロのふくよかな姿”と“本気モードになると急激に痩せ細る研ぎ澄まされた姿”という二面性ある坂本を演じ分け、超人的なアクションにも挑む。
舞台あいさつにはそのほか、高橋文哉、横田真悠、戸塚純貴、吉本実由、福田雄一監督も登壇した。
【写真】目黒蓮、高橋文哉、上戸彩ほか豪華キャストが集結した初日舞台あいさつの様子
上戸彩が「（撮影中は）いっつもぽっちゃりしていたので、きょうぐらいの目黒さんで来られると緊張しちゃう（笑）」と明かすと、目黒は「緊張される人が多くて、けっこうショックです」と笑顔で返答。上戸が「（撮影現場で）目黒さんとどこで歩いていても、誰も気づかないんです。となりを歩いていて、心の中で『目黒蓮だぞ！』と思いながら、富士急を歩いていました」と声を弾ませた。
同作は、鈴木祐斗氏の同名漫画（集英社「週刊少年ジャンプ」連載）を福田雄一監督が実写映画化。最強の殺し屋だった坂本が、結婚を機に表舞台から姿を消し、家族と商店を営みながらも、かつての宿敵たちに狙われていくアクションコメディーだ。実写化にあたり、目黒は“140キロのふくよかな姿”と“本気モードになると急激に痩せ細る研ぎ澄まされた姿”という二面性ある坂本を演じ分け、超人的なアクションにも挑む。
舞台あいさつにはそのほか、高橋文哉、横田真悠、戸塚純貴、吉本実由、福田雄一監督も登壇した。