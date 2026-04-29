世界中のティーンが大熱狂し爆発的人気を誇ったディズニー・チャンネル・オリジナル・ムービー「ハイスクール・ミュージカル」

誕生から20周年を記念してさまざまな施策が続々決定！

まとめて紹介していきます。

ディズニー・チャンネル『ハイスクール・ミュージカル』20周年まとめ

世界中のティーンが大熱狂し爆発的人気を誇ったディズニー・チャンネル・オリジナル・ムービー「ハイスクール・ミュージカル」の20周年を記念して、アニバーサリープロジェクトを発表！

『ハイスクール・ミュージカル／ザ・ムービー』リバイバル上映会の実施が決定したほか、日本のディズニー・チャンネル史上、最大級のイベント「ハイスクール・ミュージカル20周年 ザ・フェスティバル」の開催、そして、ハイスクール・ミュージカル特設サイトがオープンしました☆

『ハイスクール・ミュージカル』とは？

世界中で大ヒットのディズニー・チャンネル・オリジナル・ムービー。

イースト高校を舞台に10代の青春を華やかなミュージカルシーンとともに描いた人気作。

誰もが「自分らしくあること」に揺れ動く高校生活の中で、バスケ部のスターであるトロイと学校一の秀才ガブリエラが、葛藤を抱えながらも、仲間と共に自分たちの殻を打ち破っていく姿を鮮やかに描き出した青春ミュージカル作品。

放送年にはビルボードアルバム年間チャート1位を獲得するなど、テレビ映画の枠を超えて、日本を含む世界中で一大旋風を巻き起こした名作です。

ディズニー公式動画配信サービス「ディズニープラス」では、「ハイスクール・ミュージカル」の1〜3作目に加え、20周年を記念し、1作目＆2作目の物語を彩る17曲のミュージックビデオを見放題独占配信中。

イースト高校を舞台に現代の高校生たちが「ハイスクール・ミュージカル」の舞台を上演するまでの物語を描いたオリジナル ドラマシリーズ「ハイスクール・ミュージカル：ザ・ミュージカル」もシーズン1〜3まで全話独占配信中です。

『ハイスクール・ミュージカル』20周年特設サイト

URL：https://tv.disney.co.jp/HSM20

20周年を記念して『ハイスクール・ミュージカル』20周年プロジェクトの特設サイトがオープン！

今後、『ハイスクール・ミュージカル』20周年に関連した最新情報を随時更新される予定です。

リアルイベント「ハイスクール・ミュージカル20周年 ザ・フェスティバル」

開催日：2026年8月予定

2026年8月、日本のディズニー・チャンネル史上、最大級となる20周年のアニバーサリーを記念した大型イベント＜ハイスクール・ミュージカル20周年 ザ・フェスティバル＞の開催が決定！

作中の象徴的なシーンをモチーフとした空間の中で、まるでイースト高校の生徒になったような世界観を楽しむことが出来ます。

“イースト高校”の生徒になれるリアルイベント開催！ディズニー・チャンネル「ハイスクール・ミュージカル20周年 ザ・フェスティバル」 “イースト高校”の生徒になれるリアルイベント開催！ディズニー・チャンネル「ハイスクール・ミュージカル20周年 ザ・フェスティバル」 続きを見る

こちらで詳しく紹介しています☆

ハイスクール・ミュージカル20周年 ザ・ムービー上映会

上映作品：『ハイスクール・ミュージカル／ザ・ムービー』

開催期間：2026年6月19日（金）〜25日（木）

※劇場によって、6月19日（金）〜21日（日）の3日間のみの開催となります。

開催場所：

東京：109シネマズプレミアム新宿／109シネマズグランベリーパーク千葉：シネマイクスピアリ神奈川：109シネマズ湘南埼玉：MOVIXさいたま愛知：109シネマズ名古屋大阪：109シネマズ箕面福岡：ユナイテッドシネマ キャナルシティ13沖縄：シネマQ北海道：札幌シネマフロンティア

※チケット販売等の詳細はディズニー・チャンネル公式SNS等で後日発表。

※開催日・開催場所については変更になる場合がございます。

2009年2月に劇場公開された『ハイスクール・ミュージカル／ザ・ムービー』のリバイバル上映が、2026年6月19日（金）〜25日（木）に、全国9都市／10劇場での開催が決定！

本編の上映前には、特別映像の上映や特別な入場特典をご用意しています。

ディズニーチャンネル・特別編成 「ゴールデン・ミュージック・ウィーク」

「ディセンダント＆ゾンビーズ スペシャルコンサート」 © 2026 Disney and its related entities

ゴールデンウィークに“音楽”をテーマにした作品を集めた特別編成を放送。

青春と仲間の絆を描いた名作『ハイスクール・ミュージカル』をはじめ、世代を超えて人気の『ディセンダント』シリーズや『ゾンビーズ』シリーズ。

さらに音楽への情熱が交差する『キャンプ・ロック』シリーズなど、音楽とダンスにあふれた名作が勢ぞろい！

最終日には日本初放送となる『ディセンダント＆ゾンビーズスペシャルコンサート』も☆

『ディセンダント』や『ゾンビーズ』など人気作品を厳選！ディズニー・チャンネル 特別編成「ゴールデン・ミュージック・ウィーク」 『ディセンダント』や『ゾンビーズ』など人気作品を厳選！ディズニー・チャンネル 特別編成「ゴールデン・ミュージック・ウィーク」 続きを見る

こちらで詳しく紹介しています。

【ディズニー★JCBカード】会員限定オリジナルグッズ

映画『ハイスクール・ミュージカル』の20周年を記念して、ディズニー・カードクラブオリジナルのステッカーセットとマフラータオル・フラッグ風うちわのWILDCATS応援セットがディズニー★JCBカードのオリジナルアイテムに登場！

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