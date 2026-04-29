「ドジャース−マーリンズ」（２８日、ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手は二回に自らのミスからピンチを広げて先制点を失った。

初回２死二塁のピンチをしのいだ大谷。だが先頭のラミレスに死球を当て、スタンドが騒然となり本人も厳しい表情を浮かべた。一塁に向かったラミレスに向かって右手を挙げ、その後、左胸に手を当て「申し訳ない」と合図を送った。

直後、ラミレスが一塁からスタート。大谷はプレートを外して二塁へ送球したが、これが悪送球となってしまい無死三塁のピンチを背負った。３３年ぶりの失策が記録され、ノービーは三振に仕留めたがケイシーに犠飛を許して先制点を失った。

それでも落ち着いて後続を打ち取り最少失点で切り抜けた大谷。失策がからんだため自責点はつかなかった。三回は落ち着いたピッチングでこの試合初めての三者凡退に。２三振を奪い、３回までに５Ｋをマークする内容で序盤を立ち上がった。

四回は１死からエドワーズに左前にクリーンヒットを浴びた。さらにファウルとなったが、一塁走者が完全にモーションを盗んでスタートを切るシーンもあった。ここから投球リズムが乱れて四球で一、二塁とピンチを拡大。ノービーには右中間フェンスギリギリのところまで運ばれ、パヘズがキャッチしたが走者は二塁走者が三塁へ進んだ。

ここでケイシーに投じた初球はボールと判定されたが、スミスがＡＢＳチャレンジ。わずかにゾーンをかすっておりストライクに判定が覆ると、追い込んでからキム・ヘソンが鮮やかなプレーで一塁アウトにした。

五回には先頭打者に四球を与えてしまい、２死二塁から右前適時打を浴びて追加点を奪われた。なおも２死満塁のピンチは切り抜けたが、ベンチには首を振りながら戻った。