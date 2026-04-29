野村康太「3兄弟でディズニー ディズニー25周年だった！」　（写真はインスタグラム @kouta_nomura_official より）

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　俳優・沢村一樹（58）の次男で俳優の野村康太（22）が、29日までに自身のインスタグラムを更新。兄でモデルの野村大貴（25）、弟と共に東京ディズニーシーに出かけたことを明かし、レアな3兄弟ショットを公開した。

【写真】「みんなスタイル良すぎる」「パパそっくり」野村康太が披露した兄＆弟との3ショット

　康太は「3兄弟でディズニー ディズニー25周年だった！」とつづり、グッズを身に着けパークを満喫する様子をとらえたオフショットを複数枚アップ。

　ハッシュタグでは「#楽しすぎた」と振り返ったほか、「#3兄弟で僕が1番おチビ」と“兄弟の秘密”を明かしていた。

　コメント欄には「帽子めっちゃ似合ってて可愛い!!」「かっこいい」「兄弟みんなスタイル良すぎる」「パパそっくり」「みんな足長くてスタイル良くてレベチ3兄弟だよーーー」「兄弟仲良いの伝わってきて最高」などと、さまざまな反響が寄せられている。