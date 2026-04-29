野村康太、兄＆弟とディズニー満喫 レアな3兄弟ショット披露「みんなスタイル良すぎる」「レベチ」「パパそっくり」 父は沢村一樹
俳優・沢村一樹（58）の次男で俳優の野村康太（22）が、29日までに自身のインスタグラムを更新。兄でモデルの野村大貴（25）、弟と共に東京ディズニーシーに出かけたことを明かし、レアな3兄弟ショットを公開した。
【写真】「みんなスタイル良すぎる」「パパそっくり」野村康太が披露した兄＆弟との3ショット
康太は「3兄弟でディズニー ディズニー25周年だった！」とつづり、グッズを身に着けパークを満喫する様子をとらえたオフショットを複数枚アップ。
ハッシュタグでは「#楽しすぎた」と振り返ったほか、「#3兄弟で僕が1番おチビ」と“兄弟の秘密”を明かしていた。
コメント欄には「帽子めっちゃ似合ってて可愛い!!」「かっこいい」「兄弟みんなスタイル良すぎる」「パパそっくり」「みんな足長くてスタイル良くてレベチ3兄弟だよーーー」「兄弟仲良いの伝わってきて最高」などと、さまざまな反響が寄せられている。
【写真】「みんなスタイル良すぎる」「パパそっくり」野村康太が披露した兄＆弟との3ショット
康太は「3兄弟でディズニー ディズニー25周年だった！」とつづり、グッズを身に着けパークを満喫する様子をとらえたオフショットを複数枚アップ。
ハッシュタグでは「#楽しすぎた」と振り返ったほか、「#3兄弟で僕が1番おチビ」と“兄弟の秘密”を明かしていた。
コメント欄には「帽子めっちゃ似合ってて可愛い!!」「かっこいい」「兄弟みんなスタイル良すぎる」「パパそっくり」「みんな足長くてスタイル良くてレベチ3兄弟だよーーー」「兄弟仲良いの伝わってきて最高」などと、さまざまな反響が寄せられている。