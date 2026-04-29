開催：2026.4.29

会場：シティ・フィールド

結果：[メッツ] 8 - 0 [ナショナルズ]

MLBの試合が29日に行われ、シティ・フィールドでメッツとナショナルズが対戦した。

メッツの先発投手はクレイ・ホームズ、対するナショナルズの先発投手はザック・リテルで試合は開始した。

1回裏、1番 ボー・ビシェット 初球を打って右中間スタンドへのホームランでメッツ得点 NYM 1-0 WSH

4回裏、7番 マーカス・セミエン 4球目を打ってサードゴロ しかしサードがエラー 3塁ランナーは本塁へでメッツ得点 NYM 3-0 WSH、8番 カーソン・ベンジ 初球を打ってセンターへのタイムリーヒットでメッツ得点 NYM 5-0 WSH、1番 ボー・ビシェット 4球目を打ってライトへの犠牲フライでメッツ得点 NYM 6-0 WSH、2番 フアン・ソト 6球目を打って左中間スタンドへのツーランホームランでメッツ得点 NYM 8-0 WSH

試合は8対0でメッツの勝利となった。

この試合の勝ち投手はメッツのクレイ・ホームズで、ここまで3勝2敗0S。負け投手はナショナルズのザック・リテルで、ここまで0勝4敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-29 10:38:13 更新