タレントのカズレーザーとお笑いコンビ「ニューヨーク」の屋敷裕政、嶋佐和也がＭＣを務めるフジテレビ系「超調査チューズデイ 気になる答え 今夜出します」（火曜・午後７時）が２８日、放送された。

生放送で視聴者が今、一番知りたいホットな話題を番組ならではの切り口で“超調査”する同番組の今回のテーマは「結局どっちが幸せ！？ 陰キャＶＳ陽キャ激論」。

「陰キャ」代表で出演の元乃木坂４６でタレントの秋元真夏は「陽キャからの一方的なＬＩＮＥが迷惑」という話題になると「私は（ＬＩＮＥを）ポンポン返したり、リズムに乗れないことがあるんで、基本的には数時間後とかに返すように、時間を空けるようにしてます」と発言。

「なんかＬＩＮＥがポンポン来ちゃうと返さなきゃって思って、すぐ返して、自分の時間を奪われてる気がして。なんか、すごく追われちゃう。１人でせっかくいるのに陽キャの人の時間に巻き込まれちゃう感じがして」と続けたところで「陽キャ」代表のタレント・近藤千尋に「もしかして、既読にしないように長押しして、ＬＩＮＥを見るタイプの方ですか？」と聞かれると「めちゃくちゃ、やります」と即答。

「キャー、未読スルーってヤツだよね」と叫んだ近藤が「陽キャは全員、既読です」と言い切ると、秋元は苦笑していた。