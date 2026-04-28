「服も合わせ方もシンプルで」 オシャレに差がつくテクニック





実例からひもとく「シンプルな服の選び方・生かし方」

トップスとボトムだけで完結するこれからのシンプルな装い。服自体はベーシックなのに「どこか違う」。そんな「オシャレに見えるベーシックな服」の選び方、着なれた服も見違える「少しの変化」のつけ方をコーディネートの実例でご紹介。







【ロングシャツ・ビッグシャツ】

ワンマイル的なロングシャツをばさっと羽織る

ハリのあるビッグシャツやロングシャツは定番。それよりも甘く、気だるいムードをもたらすのは、とろみ素材のゆったりとしたシャツワンピース。素材感による独特の、流れるようなシルエットは、タンクやキャミの上に羽織るだけでドレッシーな趣に。胸元の繊細なネックレスもポイントに。







【パンツ】

ボリューム感のあるワークパンツ

「上はコンパクトに・下はボリューミィに」。極端に太いシルエットのワークパンツのウエスト部分を、ベルトでキュッと締めて穿く。コンパクトなトップスをタックINすることでスタイル良く、かつラフでも女性らしい仕上がりに。そんなパンツなら、きゅうくつさもなく体の細見せもかなう。







【Tシャツ】

「ゆるめなTシャツをタックイン」して丸みを出す

股上は深め・ウエストは高めのパンツに、少しゆるめのTシャツをタックインすることで、上半身のシルエットに程よい丸みをつけるのがポイント。深みのあるモスグリーン＋黒のシックな配色も、そんな上下のシルエットに差をつけることでスタイルよく、女性らしく。







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