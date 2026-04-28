【イケア×ポケモン】新作ゲーム『ぽこ あ ポケモン』スペシャル企画が始動！

「より快適な毎日を、より多くの方々に」をビジョンとするスウェーデン発祥のホームファニッシングカンパニー イケアの日本法人イケア・ジャパンは、20周年を記念し、ポケモンの新作ゲーム『ぽこ あ ポケモン』とのスペシャルタッグを発表しました。

ゲーム内にクラウド島「IKEAアイランド」が登場し、ゲーム内の部屋がイケア店舗でも再現されるというユニークな体験を通じて、家での暮らしに「遊び心」を取り入れることを提案しています。

■「家での暮らし」が持つさらなる可能性を追求

イケアは「家」は単なる場所ではなく、世界でいちばん居心地のいい空間と感じられる場所だと考えています。

「家での暮らしのパートナー」として、より快適でサステナブルな毎日を実現するためのアイデアやインスピレーション、そして商品やサービスをお手ごろ価格で届け、より多くのユーザーに「この家が好き」と感じられる家づくりをサポートしています。

また、人々の暮らし、ニーズ、理想の家に対する好奇心は、同社の原動力となっています。あふれる好奇心を持ちながら、そしてイケアの価値観である「連帯感」のもと、イケアのコワーカー、ユーザー、地域のコミュニティ、パートナー、サプライヤーなどとの連携を通じて、「家での暮らし」が持つさらなる可能性を追求し続けています。

2026年4月に20周年を迎えるイケア・ジャパンは、この節目を祝し、特別なプロジェクトを展開します。

■ゲーム内と店舗の両方の体験を通じて、暮らしに「遊び心」を

20周年を記念し、イケア・ジャパンは、ポケモンの新作ゲーム『ぽこ あ ポケモン』とのスペシャルタッグを展開します。

『ぽこ あ ポケモン』の主人公は、ニンゲンのすがたにへんしんしたメタモンです。ニンゲンにへんしんしたメタモンは、出会ったポケモンたちのわざを覚えることで、できることがどんどん増えます。

材料を集めて家具を作ったり、野菜を育てて料理をしたり、家を建てたりなど、ポケモンたちとすみごこちの良い街を作って、のんびり生活を楽しむことができます。

イケアもインスピレーションとソリューションを通じて、現実の暮らしで誰もが自分らしさを反映した空間を実現できるよう、さまざまな家での暮らしを提案しています。

このスペシャルタッグは、両社にとって大きな節目を祝う取り組みでもあります。ポケモンは30周年を迎え、そしてイケア・ジャパンは日本国内の第一号店オープンから20周年を迎えます。

ポケモンとイケアは人々をつなぎ、「遊び心」を大切にしてきた点で共通しています。イケアは「より快適な毎日を、より多くの方々に」というビジョンを通して、その想いを届けてきました。

イケア・ジャパン Growth ＆ Marketing Manager ニコラス・ジョンソン氏は次のように述べています。

「イケアは『家での暮らしのパートナー』として、『この家が好き』と感じられる家づくりをサポートしています。あふれる好奇心とイケアの価値観のひとつである連帯感に導かれ、日本の多くの方々により快適な毎日をお届けするというビジョンを実現に向けて、パートナーとの協働を大切にしています。また、イケアは、『遊び心』にあふれた家での暮らしはウェルビーイングを高め、創造性を刺激し、自分らしくいられる時間を育むと信じています。今回、『ぽこ あ ポケモン』とのスペシャルタッグを通じて、そうした家での暮らしのあり方を提案できることを、とても楽しみにしています。」

■【ポケモンとのスペシャル企画 概要】

●イベントタイトル：IKEAでポケモンと見つけよう、楽しい暮らし

●開催期間：2026年4月1日〜5月10日

●開催場所：イケア店舗

※IKEA岡山は対象外となります

※詳しくは近くの店舗情報を確認してください。

●URL：https://www.ikea.com/jp/ja/campaigns/20th-anniversary-pokemon-pub72465cf0/

◇ポケモンルームセット（4月1日〜5月10日）

『ぽこ あ ポケモン』ゲーム内に、クラウド島「IKEAアイランド」が登場。ゲーム内の「バーチャルモード」を使って「じゅうしょ」を入力すると、「IKEAアイランド」を見学することができます。

「IKEAアイランド」には、イケアのインテリアデザイナーがピカチュウとカビゴンをイメージして手がけた特別な部屋が登場します。それぞれのポケモンを想像しながらデザインした、ユニークで「遊び心」あふれる空間です。

ゲーム内の部屋は、日本国内のイケア店舗でも再現され、来店者は、イケアのデザイナーがポケモンをイメージしてつくり上げた家での暮らしを実際に体験できます。

さらに、イケアのポケモンルームセットでは、『ぽこ あ ポケモン』ゲーム内の「IKEAアイランド」を訪れるためのコード（「じゅうしょ」）も用意しており、ゲーム内とイケア店舗の両方で楽しめます。

ピカチュウをイメージしたルームセット：

表情豊かで、エネルギーにあふれるピカチュウをイメージしたルームセット。イケアのキッズ商品を中心に、スウェーデンらしいキノコや葉っぱのモチーフを取り入れた商品を組み合わせることで、深い森の雰囲気を演出しています。

ルームセットのデザインには社交、休息、創造、遊びの要素を備えたオープンなレイアウトを採用しました。

カビゴンをイメージしたルームセット：

ゆったりとくつろぎながら過ごすカビゴンからインスピレーションを得て、部屋の中心には居心地のよい睡眠エリアを配置しました。ベッドのすぐ隣にダイニングテーブルをレイアウトしています。

壁一面の収納システムは日用品だけでなく、食べ物のストックにも対応。柔らかなブルーと白のコーディネートで、雲の上にいるような雰囲気を演出しています。

［注意事項］

※「IKEAアイランド」に行くための「じゅうしょ」はイケア店舗で探してください。

※『ぽこ あ ポケモン』ゲーム内の「IKEAアイランド」は4月1日〜6月30日の間のみ見学しにいくことが可能です。

※各店舗2種類（ピカチュウ・カビゴンをイメージした部屋）またはいずれか1種類のルームセットを展開します。

※ルームセットの写真撮影は可能ですが、混雑時は譲り合いに協力してください。

◇イケア店舗内でのアクティビティ（4月18日〜5月10日）

『ぽこ あ ポケモン』スタンプラリー：

イケア・ジャパンの20周年を記念した取り組みの一つとして、ポケモンの新作ゲーム『ぽこ あ ポケモン』とのスタンプラリーを実施します。

各スタンプラリーステーションでは、『ぽこ あ ポケモン』に登場するポケモンたちとともに、イケアのトリビアを探してみましょう。スタンプラリー台紙は記念として、持ち帰りできます。

【スタンプラリー台紙の配布場所】

イケア店舗入口にて配布します。

※ひとり1枚限りの配布となります。

【参加方法】

（1）スタンプラリー台紙を受け取り、説明を読んでください。

（2）イケア店内において、ポケモンのいるステーションを探してみましょう。

（3）スタンプは全部で7つ。すべて集めよう。

プレゼント&抽選企画：

IKEA Familyメンバーで1会計5,000円（税込）以上の購入者は、カスタマーサービスエリア（会計エリア後）を訪れてください。IKEA Family 番号とレシートを確認のうえ、イケア・ジャパンとポケモンのオリジナルステッカーを1枚プレゼントします。さらにプレゼント抽選への参加もできます。

【参加方法】

（1）買い物当日、レシートを持って買い物店舗のカスタマーサービスエリア（会計エリア後）まで訪れてください。

（2）カウンターにてスタッフがレシートとIKEA Family番号を確認し、ステッカーを進呈します。

（3）抽選に参加する人は、スタッフが提示する二次元コードを携帯電話のカメラ で読み取り、応募フォームに必要事項を入力し、応募してください。

※ステッカーと抽選は同時の申込みに限ります。

※ステッカーデザインは全6種（週替わりで2種類ずつ）、デザインを選ぶことはできません。また、なくなり次第終了となります。

※税込5,000円以上の購入レシート1枚につき、ステッカー配布は1枚となります。

※レシートの合算はできません。

※食品、ホームファニッシング商品が対象。サービス、IKEAギフトカードの購入は対象外です。スウェーデンビストロの利用、オンラインストア、リモートショッピングでの購入は対象外です。

※抽選はひとり1回限りの応募となります。

［注意事項］

※IKEA Familyメンバーの会員登録が必要です。

※参加条件を満たしていない場合は、無効となります。

※予告なく内容が変更になる場合があります。

※混雑状況により、参加を制限する場合があります。

スウェーデンレストラン内での企画：

20周年を記念して、スウェーデンレストランのケーキがポケモンのデコレーションに彩られます！

ケーキにはポケモンデザインの紙ピックが使用されます。あわせて、ポケモンのフォトスポットもスウェーデンレストラン内に設置します。

［注意事項］

※紙ピックは無くなり次第、終了となります。

※混雑状況により参加制限する場合があります。

※IKEA横浜ベイクォーター、IKEA京都、IKEA広島、IKEA岡山は対象外となります。

※写真はイメージです。

※本記事に記載されている内容は、公開日時点の情報です。ユーザーがこの情報を閲覧する日によっては、生産・販売が終了している場合や、価格・仕様などが異なる可能性があります。

※IKEA Familyとは年会費・入会費無料のメンバーシップクラブです。IKEA Familyについて詳しくは、https://www.ikea.com/jp/ja/ikea-family/ を確認してください。

イケア・ジャパン 公式HP：http://ikea.jp/

イケア・ジャパン ニュースルーム：http://www.ikea.com/jp/ja/about_ikea/newsroom

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