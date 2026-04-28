市川 栞キャスター：

ここからは気象予報士の小野さんです。



小野 和久 気象予報士：

お願いします。天気のポイントです。

小野：

この先もくもりの日が多く、あす29日と1日・金曜日の日中は20度に届かないでしょう。1日は雨の降る時間があるでしょう。



29日の予想天気図です。

小野：

低気圧と前線が遠ざかり、大陸から高気圧が進んで来ます。一見、天気がすぐに回復しそうですが、上空に寒気が南下して来ます。このため石川県内は、どんよりとした雲が広がります。気温も上がらず、午前中、雨の降る所があるでしょう。





気象台の週間予報です。

小野：

あさって30日も雲が多く、5月が始まる1日・金曜日は、雨の降る時間があるでしょう。1日の雨は本州の広い範囲で降り、石川県内の雨は長い時間降る可能性があります。県内で次に晴れマークがあるのは2日・土曜日です。最高気温は、あす29日は17度、1日は16度と、20度に届かない予想です。今の時期の金沢の最高気温は20度～21度、最低気温は11度～12度くらいが平年並みですので、最高気温は日によって差が大きいでしょう。



市川：

あす29日の石川県内は、午前中に雨の降る所がありそうです。念のため雨具があると安心ですね。

