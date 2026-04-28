過酷な状況を報告しました。岩手県大槌町の林野火災で、緊急消防援助隊の1次隊として派遣された新潟市消防局の隊員が新潟に戻り、困難を極める消火活動の状況を語りました。



「緊急消防援助隊第1次派遣隊、現地活動を引き継ぎ帰庁しました。」



帰庁を報告したのは、緊急消防援助隊1次隊のうち先行して戻った指揮隊の隊員2人です。大槌町の現場には、新潟県内の各消防本部からも254人が派遣され活動しています。



■緊急消防援助隊第1次派遣隊 杉本博一新潟県大隊長

「燃えた火の粉が飛び散って違う場所で火炎が上がる。いたちごっこのような状況が続いている。」



現場には急な斜面や崖があり、小型救助車などを使って状況を確認したといいます。



■緊急消防援助隊第1次派遣隊 杉本博一新潟県大隊長

「自分の家に炎が迫りくるといった状況。何が何でも住宅は守るぞという意志で活動に臨んだ。」



発生から1週間を経て、いまだ鎮火に至らない林野火災。隊員はあらためて火の扱いへの注意を呼びかけます。



■緊急消防援助隊第1次派遣隊 杉本博一新潟県大隊長

「山林火災は同時多発的に多くのエリアで発生するので、たばこの投げ捨てやたき火をしないことを十分注意していただければ。」



県内でも26日、長岡市山古志と魚沼市で山火事が発生。魚沼市の火災は28日午前10時25分にようやく鎮火しています。