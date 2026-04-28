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人気グルメYouTuberの山崎NANAが「焼肉ライクの9時間食べ放題コースに挑戦したらすごすぎた！」と題した動画を公開した。焼肉ライクで実施されている最大9時間の食べ放題コースに挑み、そのコストパフォーマンスやおすすめの食べ方を徹底レビューしている。



動画冒頭、山崎は牛カルビが含まれるコースを選択。席に届いた初回セットは、豚肉、鶏もも、鶏むね、レバー、牛ホルモンが山盛りにされた想定外のボリュームだった。彼女は「初回セットを食べきらなければ食べ放題は始まらない」と語り、これを最初に立ちはだかる“最大の壁”と位置づけて実食をスタートさせる。



各お肉をテンポよく焼き上げ、初回セットを見事完食すると、網を交換して本命の牛カルビを追加注文。さらに、1人1回限定の「国産牛切り落とし」を注文すると、サシの入った美しいお肉が登場。その柔らかさと上質な脂の旨味に「ほぼ叙々苑」と感嘆の声を漏らした。



また、彼女ならではの楽しみ方として、食べ放題のカレーをご飯にかけ、そこに焼きたての牛カルビと特製のにんにくふりかけをトッピングした「ど級カルビカレー丼」を作成。「白米と共鳴して大優勝」と絶賛し、胃袋の限界までアレンジメニューを堪能する姿が収められている。



最終的に3時間ほど滞在して退店した山崎。「初回セットの量が多すぎた」と笑いつつも、肉の種類の豊富さと味のクオリティに大満足の様子だった。限界までお肉を楽しみたい人はもちろん、カレーやふりかけを駆使したオリジナル丼を作りたい人にとっても、足を運ぶ価値のあるコースと言えそうだ。