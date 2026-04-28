女優の坂井真紀（55）が28日放送のNHK「あさイチ」（月〜金曜前8・15）にゲスト出演。出演中の大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）の撮影現場での食事事情を明かす場面があった。

MCの「博多華丸・大吉」の博多大吉が「今、大河ドラマ出演中ですけど、ここまでの撮影いかがですか？」と質問。坂井は「1人の人物をこんなに長く演じることって、本当に、この機会だけなのではないかと思うので、凄く貴重な日々だなと思ってやらせていただいています。大丈夫ですか、私？」と笑顔を見せた。

この日は料理企画ということで、大吉が「撮影中の食事とかどうなっているんですか？」と聞くと、坂井は「撮影中は（NHKの）食堂にみんなで行ったりとか、出てくるお食事はとても美味しいです」とした。

さらに「結構、撮影時間が長いので、この間は太賀君と池松君がみんなにカレー弁当を、欧風カレーを注文してくれて食べたりとか。そんな楽しみもあります」と明かした。

差し入れされたカレー弁当に大吉は「バラエティーの現場ではしょっちゅう出てきますね」とニヤリ。坂井は「ドラマの現場ではほとんど見ないので」とし、驚かせた。

坂井は「豊臣兄弟！」で仲野太賀演じる主人公・小一郎、池松壮亮演じる藤吉郎の母・なかを演じている。