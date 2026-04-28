きょう午後、東京・葛飾区の路上で男性4人が催涙スプレーをかけられ2キロの金塊を奪われました。金塊を奪ったのは3人組とみられ、警視庁が行方を追っています。

【写真を見る】【速報】東京・葛飾区新小岩で男性4人が金塊奪われけが 換金で店持ち込む際に襲われる 現場から3人組が逃走か 警視庁

きょう午後1時45分ごろ、葛飾区・東新小岩の路上で、「『こら』と声が聞こえてベランダから見たらかばんを取り合っていた」と目撃者から110番通報がありました。

男性4人が2キロの金塊を換金しようと店に持ち込もうとしたところ、催涙スプレーをかけられ金塊を奪われたということです。

近隣住民

「被害を受けた人がこっちにきて、そこで『痛い』、『痛い』と騒いでて、1人がこの辺から血を流していて」

男性4人はいすれもけがをしていて、このうち1人が病院に運ばれましたが、命に別状はないということです。男性を襲ったのは3人組で、現場から車に乗って逃げたという情報があり、警視庁が行方を追っています。

現場は、JR新小岩駅から北におよそ250メートルの住宅街です。