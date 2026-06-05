兵庫県たつの市の住宅で母娘が殺害された事件は、殺人容疑で公開手配されていた元隣人の住所・職業不詳、大山賢二容疑者（４２）が遺体で見つかり、刑事責任を問うことができなくなった。住民らは母娘をしのび、動機の解明が困難となったことに複雑な心情を漏らした。遺体は今月３日、同市御津町中島の河川で発見され、翌４日に身元が大山容疑者と判明した。大山容疑者の逮捕状を取って行方を捜していた県警は５月２４日に顔