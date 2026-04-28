＜お花畑中学生＞娘が彼氏と同じ高校を希望。もっと上も狙えるのに…説得する方法ある？
子どもが恋愛をして彼氏彼女ができると、親としても応援したくなるもの。でも高校や大学などの進学に影響が出てくると心配になってしまいますね。ママスタコミュニティのあるママのお子さんも、彼氏中心の考えになっているようです。こんな相談がありました。
『中学2年生の娘が塾の講習に通う予定です。そこの進学希望高校記入欄に彼氏と全く同じ高校を書いていました。彼氏はいい子ですが、高校まで一緒はいかがなものかと。娘はもう少し上の学校を狙える偏差値です。
せっかく進学塾に通っているし、親としてはもう少し上を目指してほしいのです。それでも本人の希望に合わせるべきなんでしょうか？』
中学2年の娘さんには彼氏がいて、同じ高校に進学をしたいようですね。学力が同じくらいならまだ納得はできるのでしょうが、娘さんはもう少し学力の高い高校を狙えるのだそう。親としては、進学が叶うのであればより学力の高い高校を考えてしまうものですね。一方で娘さんの気持ちもわからなくはない、ほかのママたちからも意見が寄せられました。
彼氏がいる中学2年生。気持ちはわかるよ
『ご両親にしてみれば、せっかく上の高校に行ける可能性があるのにもったいないと思うかもしれませんが、今の娘さんにとって1番大事なのは進路ではなく彼氏と1分1秒でも長く一緒にいたい！ という気持ちなのでしょう。そんな恋愛脳では、ご両親や担任が何か言ったところで、娘さんの耳には何も届かないと思います』
『これ難しいね。14歳の子どもでは10年後より2年後が楽しいかのほうが余程大事だろうし』
中学2年の青春真っ只中の娘さんにとって、彼氏の存在はとても大きいのでしょう。このまま同じ高校や大学に進学をしたいと思うのも理解はできます。高校の選択は自身の将来に関わる大きな決断になるでしょうが、娘さんにとっては将来のことよりも、彼氏と一緒にいられるかどうかのほうが重要になってしまいますよね。周囲があれこれと言ったところで、その声は娘さんには届かないのかもしれません。
彼氏と同じ高校でもいいのかも
『もう少し上の学校に行けてもそこで順位を落とすくらいなら……ということで、あえて余裕を持った高校で学年トップを取り続けている子もいるよね。そのほうが評定が高くなって大学の推薦が狙えるから。そういうのが理由で親子とも納得しているなら反対することもないかなとは思うけれど』
娘さんは彼氏が希望する高校よりも学力が高い高校を狙える位置にいます。でも入学してからのことを考えると、トップを狙えるような学校のほうがよい場合もあるそう。大学進学の際、学校推薦を取りやすいなどメリットがあるようですね。学力が高い高校では、勉強についていくのも大変になりますし、万一成績が芳しくないとなればやる気も起きないでしょう。それならば、彼氏と同じ高校に進学をして、自信とやる気を持って勉強に励むのもよいのかもしれません。
今後、もしも別れてしまったら……
『彼氏と別れても人のせいにしないのか。その学校で後悔しないかが重要かな』
『これを言うと娘さんは嫌がるだろうけれど、もしも彼氏と別れても通えるのか？ が重要だよね。これが原因で不登校になったお子さんを知っているから』
今は彼氏とうまく付き合っているのでしょうが、高校に行くと周囲の人たちも変わってきます。もしかしたら違う人を好きになり、今の彼とは別れてしまうかもしれません。それは彼氏も同じですね。娘さん以外の女の子がたくさんいるわけですから……。そうなると、彼と別れてもその学校に通うことができるのか重要なポイントになりそうです。気まずくなって学校に行きにくい、気持ちの整理ができないとなると、学校に行けなくなる可能性も。今の付き合いが今後続くとは限らないことも、しっかりと考えておく必要がありそうです。
受験まではまだ猶予がある。もう少し時間をかけて考えていきたい
『まだ2年生でしょ？ 相手の彼氏も本格的な受験体制に入っていないから、今後夏前、夏期講習と本格的にエンジンがかかり始めると、自然と「彼氏、彼女どころじゃない！」となり、恋愛熱が少し落ち着くかも。そのときに改めて、娘さんと本気の話し合いをしたらいかがでしょう？』
娘さんは中学2年生ですから、進路を決定するまでにはまだ時間があるでしょう。娘さんや彼氏もまだ本格的な受験モードではないですから、恋愛を軸に進学を考えているのではないでしょうか。でも、3年生になり塾でも夏講習などが始まれば、進路を真剣に考えるようになるかもしれません。
『大事なのは「この道は自分で選んだ」と言えることだと思う。親の言うことがどれだけ正論でも、選ばされたのなら一生引きずって幼稚な理論で親のせいにするよ』
親が進路を決定してしまうと、授業についていけない、通学が大変など娘さんにとって辛い状況になったときに、全てを親のせいにしてそこから逃げ出してしまう可能性はないでしょうか。娘さんが自分で決めたことならば、「卒業するまで自分で責任を持つ」という力を養えるでしょう。時間をかけて、自分の意志で決めさせるのがよいかもしれませんね。