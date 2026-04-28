ひろゆき氏、博多弁で「好いとうよ」披露→照れて赤面
AKB48グループ6組と実業家の西村博之（ひろゆき）氏が28日、都内で行われたオリジナルグッズ作成サービス『UP-T』の新CM発表会に登壇した。全6グループが一堂に会するのは「8年ぶり」となり、会場は華やかな雰囲気に包まれた。
【写真】「好いとうよ」告白セリフを生披露して照れるひろゆき氏
この日のイベントには、AKB48（伊藤百花／小栗有以／佐藤綺星／千葉恵里／山内瑞葵）、SKE48（浅井裕華／大村杏／河村優愛／野村実代／森本くるみ）、NMB48（青原優花／泉綾乃／坂田心咲／塩月希依音／芳賀礼）、HKT48（井澤美優／石井彩音／江口心々華／梁瀬鈴雅／龍頭綺音）、NGT48（大塚七海／甲斐瑞季／北村優羽／佐藤広花／杉本萌）、STU48（新井梨杏／久留島優果／高雄さやか／中村舞／原田清花）が参加した。
トークセッションでは、アップティーのCMOに就任したひろゆき氏に対し、各グループから“やってほしいこと”がリクエストされた。小栗は「AKB48のコンサートに出演していただいて、一緒に歌をうたってほしい！」と提案。これにひろゆき氏は「罰ゲームじゃないですか？ 西村博之、49歳なんですよ（笑）。10代の中学生とかいるわけでしょ？ 小栗さんは微妙になってきているけど…」と切り返すと、24歳の小栗は「まだピチピチですよ！」とツッコミを入れ、会場の笑いを誘った。
さらにHKT48の梁瀬からは「博多弁で心を込めて『好いとうよ』と言ってほしい！」とリクエストが飛ぶ。ひろゆき氏は、やや照れた様子を見せながら「好いとうよ」と披露。会場に駆けつけた多数のファンから「ふぅ〜！」と歓声が飛ぶと、「このコーナーって僕に何かをやらせるコーナーでしたっけ？（笑）」と赤面していた。
きょう28日から放映開始の新CMは、全8種のバリエーションで展開され、「ひろゆきプリンター」篇や各グループごとの「Tシャツコンテスト」篇など、多彩な内容となっている。イベントでは、CM内でも披露される「UP-Tダンス」を初公開し、グループの垣根を越えたフォーメーションで息の合ったパフォーマンスで会場を沸かせた。
【写真】「好いとうよ」告白セリフを生披露して照れるひろゆき氏
この日のイベントには、AKB48（伊藤百花／小栗有以／佐藤綺星／千葉恵里／山内瑞葵）、SKE48（浅井裕華／大村杏／河村優愛／野村実代／森本くるみ）、NMB48（青原優花／泉綾乃／坂田心咲／塩月希依音／芳賀礼）、HKT48（井澤美優／石井彩音／江口心々華／梁瀬鈴雅／龍頭綺音）、NGT48（大塚七海／甲斐瑞季／北村優羽／佐藤広花／杉本萌）、STU48（新井梨杏／久留島優果／高雄さやか／中村舞／原田清花）が参加した。
さらにHKT48の梁瀬からは「博多弁で心を込めて『好いとうよ』と言ってほしい！」とリクエストが飛ぶ。ひろゆき氏は、やや照れた様子を見せながら「好いとうよ」と披露。会場に駆けつけた多数のファンから「ふぅ〜！」と歓声が飛ぶと、「このコーナーって僕に何かをやらせるコーナーでしたっけ？（笑）」と赤面していた。
きょう28日から放映開始の新CMは、全8種のバリエーションで展開され、「ひろゆきプリンター」篇や各グループごとの「Tシャツコンテスト」篇など、多彩な内容となっている。イベントでは、CM内でも披露される「UP-Tダンス」を初公開し、グループの垣根を越えたフォーメーションで息の合ったパフォーマンスで会場を沸かせた。