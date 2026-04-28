アニメ『薬屋のひとりごと』、イオンとのコラボＴシャツを限定発売（C）日向夏･イマジカインフォス／「薬屋のひとりごと」製作委員会

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　イオンは5月1日、TVアニメ『薬屋のひとりごと』をプリントしたTシャツ6種類を発売する。

【画像】イオン×『薬屋のひとりごと』、コラボTシャツ（一覧）

　作品のティザービジュアルや、印象深いシーンがプリントされ、ファン必見のアイテム。バックプリントタイプには、ワンポイントとして胸元にキャラクターにまつわるモチーフの刺繍が施されている。

　価格は1980円（税込2178円）。サイズはS、M、L、XLで、ユニセックスで着用できる。

　ヤングカジュアルウェアの専門店「Doublefocus（以下、ダブルフォーカス）」から、「イオン」「イオンスタイル」95店舗と、「イオンスタイルオンライン」にて販売する。