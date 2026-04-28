「何千万も払ったのに」87歳元教員が明かす介護保険の現実と「年寄りは姥捨て山」という本音
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「梅子の年金トーク!」が「【年金いくら？】家族も友達も誰もいない…教員87歳の年金インタビュー」を公開した。教員として約40年勤め上げた87歳の女性が、介護保険への不満や壮絶な戦中体験を振り返り、「自分を強く清くしっかりね」と現代の若者へ力強いメッセージを送った。
女性は運動教室通いと玄米食を続け、現在はマンションで一人暮らしをしているという。月に約15万円の年金を受給しているが、話題が介護保険に及ぶと表情を曇らせた。40代から長年保険料を納めてきたにもかかわらず、いざ入居しようとしても「施設が高い」と嘆く。「計算すると何千万の単位」と訴え、高齢者が邪魔者扱いされているような社会の空気に対して、「年寄りは姥捨て山」と厳しい言葉を投げかけた。
現在は親戚も友人も亡くなり、孤独な環境に身を置く彼女だが、「寂しくない自分にするのは自分しかない」と前を向く。そんな彼女は幼少期、空襲から逃れる際に池に投げ込まれ、九死に一生を得た壮絶な記憶を振り返った。「靴もない」「ノートもない」という貧困を極めた時代を生き抜いてきたからこそ、隣人同士の助け合いが希薄になった現代社会や若者の自死に対し、「何か間違ってない？」と素直な疑問を呈した。
動画の終盤で若者へのメッセージを求められると、「自分は人間だから、人間としてどう生きたらいいのか、弱い人の立場をどう守るかという事が自分の守りになる」と真剣な表情で語った。損得で動くのではなく、「自分を強く清くしっかりね」とエールを送った彼女の姿からは、戦争という過酷な時代を生き抜いてきた確かな芯の強さと、命の尊さへの深い思いが伝わってくる。
女性は運動教室通いと玄米食を続け、現在はマンションで一人暮らしをしているという。月に約15万円の年金を受給しているが、話題が介護保険に及ぶと表情を曇らせた。40代から長年保険料を納めてきたにもかかわらず、いざ入居しようとしても「施設が高い」と嘆く。「計算すると何千万の単位」と訴え、高齢者が邪魔者扱いされているような社会の空気に対して、「年寄りは姥捨て山」と厳しい言葉を投げかけた。
現在は親戚も友人も亡くなり、孤独な環境に身を置く彼女だが、「寂しくない自分にするのは自分しかない」と前を向く。そんな彼女は幼少期、空襲から逃れる際に池に投げ込まれ、九死に一生を得た壮絶な記憶を振り返った。「靴もない」「ノートもない」という貧困を極めた時代を生き抜いてきたからこそ、隣人同士の助け合いが希薄になった現代社会や若者の自死に対し、「何か間違ってない？」と素直な疑問を呈した。
動画の終盤で若者へのメッセージを求められると、「自分は人間だから、人間としてどう生きたらいいのか、弱い人の立場をどう守るかという事が自分の守りになる」と真剣な表情で語った。損得で動くのではなく、「自分を強く清くしっかりね」とエールを送った彼女の姿からは、戦争という過酷な時代を生き抜いてきた確かな芯の強さと、命の尊さへの深い思いが伝わってくる。
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