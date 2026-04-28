張本美和が5位で日本女子唯一のトップ10入り 早田ひなが11位、大藤沙月が12位 上位は中国勢がトップ3を独占｜卓球女子世界ランキング（2026年第18週）
国際卓球連盟（ITTF）は27日、2026年第18週の世界ランキングを発表した。
■日本女子は計17人がトップ100入り
女子シングルスでは、張本美和（木下グループ）が5位をキープし、日本女子では唯一のトップ10入り。早田ひな（日本生命）は1つ順位を下げて11位、大藤沙月（ミキハウス）、伊藤美誠（スターツ）はそれぞれ12位、13位で変動はなかった。
なお、1位の孫穎莎、2位の王曼碰、3位の陳幸同（いずれも中国）と、上位は今週も動きはなかった。
橋本帆乃香（デンソー）は15位で変動なし。長粼美柚（木下グループ）も16位をキープしている。
このほか、佐藤瞳（日本ペイントグループ）は22位で変動なし。木原美悠（トップおとめピンポンズ名古屋）も25位で順位は変わらなかった。
横井咲桜（ミキハウス）は2つ順位を下げて29位、平野美宇（木下グループ）も1つ順位を下げて32位。赤江夏星（日本生命）は38位で変動なし、芝田沙季（日本ペイントグループ）も47位をキープしている。
また、兼吉優花（中央大）は70位で変動なし。竹谷美涼（香ヶ丘リベルテ高）も71位で順位は変わらず、出澤杏佳（レゾナック）は3つ順位を上げて89位に浮上した。笹尾明日香（日本生命）は2ランクアップの94位、面田采巳（愛工大）は98位で前週と変わらなかった。
今週は日本女子から計17選手がシングルスでトップ100入りを果たした。
■日本女子選手の世界ランキング推移（2026年4月27日更新）
■トップ100以内の日本女子選手ランキング
5位 （-）：張本美和
11位（↓ 10位）：早田ひな
12位（-）：大藤沙月
13位 （-）：伊藤美誠
15位（-）：橋本帆乃香
16位（-）：長粼美柚
22位（-）：佐藤瞳
25位（-）：木原美悠
29位（↓ 27位）：横井咲桜
32位（↓ 31位）：平野美宇
38位（-）：赤江夏星
47位（-）：芝田沙季
70位（-）：兼吉優花
71位（-）：竹谷美涼
89位（↑ 92位）：出澤杏佳
94位（↑ 96位）：笹尾明日香
98位（-）：面田采巳