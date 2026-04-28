国際卓球連盟（ITTF）は27日、2026年第18週の世界ランキングを発表した。

■日本女子は計17人がトップ100入り

女子シングルスでは、張本美和（木下グループ）が5位をキープし、日本女子では唯一のトップ10入り。早田ひな（日本生命）は1つ順位を下げて11位、大藤沙月（ミキハウス）、伊藤美誠（スターツ）はそれぞれ12位、13位で変動はなかった。

なお、1位の孫穎莎、2位の王曼碰、3位の陳幸同（いずれも中国）と、上位は今週も動きはなかった。

橋本帆乃香（デンソー）は15位で変動なし。長粼美柚（木下グループ）も16位をキープしている。

このほか、佐藤瞳（日本ペイントグループ）は22位で変動なし。木原美悠（トップおとめピンポンズ名古屋）も25位で順位は変わらなかった。

横井咲桜（ミキハウス）は2つ順位を下げて29位、平野美宇（木下グループ）も1つ順位を下げて32位。赤江夏星（日本生命）は38位で変動なし、芝田沙季（日本ペイントグループ）も47位をキープしている。

また、兼吉優花（中央大）は70位で変動なし。竹谷美涼（香ヶ丘リベルテ高）も71位で順位は変わらず、出澤杏佳（レゾナック）は3つ順位を上げて89位に浮上した。笹尾明日香（日本生命）は2ランクアップの94位、面田采巳（愛工大）は98位で前週と変わらなかった。

今週は日本女子から計17選手がシングルスでトップ100入りを果たした。

■日本女子選手の世界ランキング推移（2026年4月27日更新）

■トップ100以内の日本女子選手ランキング

5位 （-）：張本美和

11位（↓ 10位）：早田ひな

12位（-）：大藤沙月

13位 （-）：伊藤美誠

15位（-）：橋本帆乃香

16位（-）：長粼美柚

22位（-）：佐藤瞳

25位（-）：木原美悠

29位（↓ 27位）：横井咲桜

32位（↓ 31位）：平野美宇

38位（-）：赤江夏星

47位（-）：芝田沙季

70位（-）：兼吉優花

71位（-）：竹谷美涼

89位（↑ 92位）：出澤杏佳

94位（↑ 96位）：笹尾明日香

98位（-）：面田采巳