「長袖と半袖どっち着よう、、」と悩んだ日に！【ハニーズ】1枚でサマ見え♡「6分袖ワンピ」

日差しが暖かくなってきたけれど、朝晩はまだ冷える今の時期。「長袖と半袖どっちが迷う……」と悩んだときに頼りになるのが、6分袖のアイテム。日中は1枚で、肌寒い時は羽織を足せばOK、と使い勝手も良さそうです。そこで今回は、【ハニーズ】でゲットできる6分袖ワンピースをご紹介。季節の変わり目に着やすく、二の腕カバーも狙える6分袖ワンピは、ワードローブの一軍になるかも。

1枚で旬顔コーデに導くデニムワンピ

【ハニーズ】「デニム6分袖ワンピース」\3,280（税込）

今季もトレンド継続中のデニムアイテム。ガバッと着るだけで旬顔に導いてくれるデニムワンピは、デイリーコーデの相棒になりそう。たっぷりのギャザーとボリューム袖が、カジュアルな中にも女性らしさを感じさせます。ゆとりがありながら、スタンドカラーで顔まわりはスッキリとした印象に。1枚で爽やかに着こなしたり、いつものコーデに羽織りとしてプラスワンしたり、スタイリングの幅が広がる予感。

きちんと見せたいシーンにも使えるシャツワンピ

【ハニーズ】「6分袖シャツワンピース」\4,480（税込）

通勤にも使えるアイテムなら、きちんと感のあるシャツワンピがぴったり。キュッと絞ったウエストから広がるメリハリシルエットが、女性らしいコーデに導きます。清潔感があって知的な雰囲気のストライプ柄で、オフィスシーンにもマッチ。きれいめシューズで大人っぽくまとめるのも良し、肩の力を抜きたい休日にはスニーカーでカジュアルに寄せるのも◎

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M