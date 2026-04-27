「ここのがっこう（coconogacco）」が、2025年度修了生および受講生による展覧会「coconogacco exhibition 2026 in Fujiyoshida」を山梨・富士吉田で開催した。福源寺では、マテリアル＆マターコース受講生 市原結菜、ジュガール、齋藤幸樹による合同ファッションショーを実施。観音像を前にした厳かな雰囲気の中、ショーは行われた。

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市原結菜によるコレクションは、1LDKの空間で共に暮らす母親との関係性を起点に制作。市原は、生活リズムの違いから、母親を直接的な姿ではなく、洗い物の山や壁越しの生活音といった“痕跡”を通してのみ認識する日々が続いていたという。そういった日々の中で、徐々に曖昧になっていった現実と記憶とそのズレや重なり、過去の記憶のまま更新されない母親像を「アフターイメージング（Afterimaging）」というテーマで衣服へと重ねた。

ショーでは、袖と身頃が一体になったシャツや左右で異なるパターンを使用したブラウスが登場。現実と非現実が重なり不明瞭になる感覚を、視覚やパターンのズレなどに落とし込んだ。このほか、影のペイントをあしらったパーカやタイツといったアイテムも目立った。「太陽の動きによって変化する時間性のある『影』をフリーズさせることで、未更新のままの母親像を表現した」（市原）。

続いて発表されたのは、「誠実な適当さ」をテーマに掲げたジュガールのコレクション。デザイナーの祖父やパキスタン人のパートナーが、欲しいものや必要なものを身の回りの素材で即興的に形にしていく姿勢から着想を得たという。コレクションでは、既製服をリメイクしたアイテムが登場。留めることができない見せかけのボタンを配したコートや、ボタンの代わりにマグネットで留めるブルゾンなどを通じて“誠実な適当さ”を表現した。

ラストを飾ったのは昨年の修了展示で最も高い評価を得た生徒に贈られる「ここのがっこうコレクションオブザイヤープライズ」を受賞した齋藤幸樹。現実と向き合うことができない自分へのやるせなさや不安定さを、過ぎ去った現実である「思い出」を紐解き、全5ルックで表現した。格子状のカットを重ねた手法が目立ち、デニム素材のブルゾンや、シャツなどに落とし込まれていた。

ルック：2〜14（市原結菜）、15〜45（ジュガール）、46〜55（齋藤幸樹）