『ABEMAエンタメ』密着企画「NO MAKE」＝六星占術で一世を風靡した細木数子さんの後継者で娘の細木かおりさんに独占密着（C）AbemaTV,Inc.

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　六星占術で一世を風靡した細木数子さんの後継者であり、娘の細木かおりが、ABEMAのニュース番組『ABEMAエンタメ』の密着企画に登場し、数子さんの言葉と、後継者となった理由を語った。「お金で買えないものがある」という教えとともに、家族への強い思いが明かされた。

【写真】細木数子さんの後継者・細木かおりさんに独占密着

　数子さんは、自身が家族を持てなかった後悔から姪だったかおりに目をかけ、中学生の頃にお見合いをさせていたという。その後、かおりは19歳で結婚し、3人の子どもに恵まれた。数子さんは80歳で引退を決意し、かおりを後継者に指名。養子縁組により、姪から娘となった。

　その理由について細木は、「基本的に細木数子は1人。自分が亡くなって墓も建ててもらえない。家族もいない中でこの世を去るのは嫌というのが一番」と回顧。「どれだけ金があっても、地位があっても買えるものではない。それを最後まで願っていたと思う」と語った。

　さらに、「お金で買えないものがあるっていうことはずっと言われてきた。人の心もそうだし、そういうものが人生において一番大事なんだって…」と、数子さんの価値観を明かした。

　晩年についても、「行きたいとこ行ったし、やりたいことともやったし、欲しいものも買ったし、何よりあんたたちがいる」と語っていたと振り返り、「やっぱり一番は家族。子どもが大好きな人だった」とその人柄を語った。

　一方で、世間で取り沙汰された“黒い交際”については、「本当にないから」「非道なことはしていない」と否定。「人が良すぎるっていうか…困っていたら人助けちゃう」と、知られざる優しさにも触れた。鑑定料が一律10万円だった当時も、「なけなしで来る人に『これ私からだから』って返すこともあった」とエピソードを明かしている。

　現在、細木は京都の別邸と東京を行き来する生活を送る。敷地面積約700坪、総工費約20億円の別邸には高価な品々が並び、母から受け継いだ1億円超の指輪やエルメスのバーキンなども保管されている。朝青龍から贈られたまわしも披露し、「『日本の母』っておっしゃってくださって、親交があった」と振り返った。

　番組ではこのほか、占い番組のオファーを断る理由やドラマ化の裏話なども紹介。強烈なイメージの裏にあった数子さんの素顔と、その意思を継ぐ細木の現在が描かれている。