4月6日、3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（以下、ミセス）がMCを務める『テレビ×ミセス』（TBS系）のレギュラー放送が始まった。放送のたびにさまざまな話題を呼んでいる同番組だが、この先、ミセスは一体どこに向かおうとしているのだろうか。

【写真】「もはや別人」2018年のMrs. GREEN APPLE

Xで世界トレンド1位を獲得する快挙

初回の放送直後には、Xで世界トレンド1位を獲得する快挙を達成。この快進撃には大森元貴も驚いたようで、自身のXで《世界トレンド1位ぃ》と叫んでいる。

「『テレビ×ミセス』は、“テレビが大好き”というミセスの3人がMCを務める冠番組です。豪華アーティストや芸人、さらに学生たちと本気で“コラボ”するバラエティで、名曲コラボから爆笑コント、体を張った超過酷企画などが目白押し。テレビの王道企画満載の規格外エンターテイメントになっており、同番組でミセスの新たな魅力も発見できるのではないでしょうか」（テレビ誌ライター）

昨年の6月と11月に放送された2度の特番を経て、今年4月からレギュラー化が決定した『テレビ×ミセス』。番組の公式Instagramでは、初回放送の収録を終えた後に3人が意気込みをコメントしており、その中で大森は「レギュラー番組をゴールデンの時間でいただくとは我々思ってなかったので……」と予想外の展開だったことを明かした。

番組内容はまさにコテコテの構成で、記念すべきレギュラー放送初回のコラボ企画は“粉落ちターザン”。失敗すると粉まみれになるルールで、ミセスはお笑いコンビ・チョコレートプラネットと共に挑んだ。

また4月13日放送の第2回では、若井滉斗と藤澤涼架が名門女子校を訪問。V6の『学校へ行こう！』（TBS系）を彷彿とさせる企画を展開した。

『テレビ×ミセス』世間の反応は？

「さらに4月20日の第3回放送では、モーニング娘。OGの中澤裕子さん、保田圭さん、矢口真里さんとコラボし、巨大すべり台クイズ対決をしています。ここで気になるのは視聴率で、初回の6日はビデオリサーチ調べの平均世帯視聴率が4.9％、続く第2回の13日は平均世帯視聴率3.1％に低下してしまいました」（前出・テレビ誌ライター）

往年の人気バラエティを令和の時代に再現したような番組企画に、《テレビってこれでいいんだよ》《普通に面白い》といった応援コメントはあるものの、

《さすがに企画がベタすぎ》

《第2のスマスマ？》

《ファンは本当にあれが見たいのか》

《ミセスはどこに向かってるの？》

といった冷静な声も多い。

今年も東京ディズニーリゾートとのコラボが決まっているミセス。新しいアーティストの形を次々と見せてくれてくれているとも言えるだろう。今後、アイドルではなくアーティストがバラエティ番組を持つのが当たり前の時代が来るのかもしれない。