12試合ぶりの一発に公式Xでパンケーキの画像を公開

【MLB】ドジャース 6ー0 カブス（日本時間27日・ロサンゼルス）

ドジャース・大谷翔平投手の12試合ぶりとなる6号に対し、広告出演契約を結ぶ日清製粉ウェルナが公式X（旧ツイッター）で祝福の投稿を行った。月曜朝に飛び出した待望の一発を、特製のパンケーキで祝う特別仕様の企画に対し、ファンからは「ウェルナさんが忙しくなりますように……」と歓喜の声が寄せられた。

本拠地を熱狂させる豪快な一発だった。5点リードで迎えた7回無死の第4打席、左腕ミルナーが投じたシンカーを完璧に捉え抜く。打球速度109.8マイル（約176.7キロ）、飛距離382フィート（約116.4メートル）、角度28度を計測した打球は左翼席へと吸い込まれていった。今季初の1試合3安打をマークするなど、復調を印象付けた。

大谷と契約を結ぶ同社は、本塁打を放つごとにパンケーキを積み上げる「SHO-TOWER」という企画を昨季から展開している。この日は一発が飛び出した約1時間後に公式X（旧ツイッター）を更新。「大谷翔平選手、第6号ホームラン!! 待っていました 週明けから嬉しいです」と大喜びし、オレンジを添えた特別仕様の画像を公開した。

週明けの朝を彩るスポンサーの粋な祝福に、SNS上のファンも大興奮だ。「久しぶり〜お待たせホットケーキ」「待望の6号 食べよっ」「待ってました〜」「ウェルナさんが忙しくなりますように……」「月曜朝から待ち遠しかった」「オレンジ美味しそう」「めっちゃ美味しそうですね」といった声が寄せられている。（Full-Count編集部）