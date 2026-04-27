「3男くん初めて見た」窪塚洋介、“3兄弟”顔出しショット公開「当たり前だけど似てる」「かっこいい」
俳優の窪塚洋介さんは4月23日、自身のInstagramを更新。“3兄弟”ショットを披露しました。
【写真】窪塚洋介の“3兄弟”ショット
ファンからは、「3人とも自然体で素敵」「わぁー！最高！」「かっこいい三兄弟」「当たり前だけど似てる」「頼もしい３兄弟ですね！」「3男くん初めて見た」と、称賛の声が相次ぎました。
(文:中村 凪)
【写真】窪塚洋介の“3兄弟”ショット
「頼もしい３兄弟ですね！」洋介さんは「雑誌では初となる3兄弟並び」とつづり、2枚の写真を投稿。発売中のファッション誌『OCEANS（オーシャンズ）』（リンクタイズ）6月号に掲載されている“3兄弟”ショットです。1枚目はスーツ姿で、真ん中に洋介さん、弟で俳優の窪塚俊介さん、同じく弟でレゲエミュージシャンのRUEEDさんが並んでいます。2枚目はジャケットやシャツをラフに着た3人がソファに座ったアップショットで、3人とも顔が似ていてイケメンな姿が印象的です。
家族ショットも披露24日には「GU for Mother's Day」と、妻でインフルエンサーやYouTuberとして活動するPINKYさんと息子で俳優の愛流さんとのスリーショットを公開していた洋介さん。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)