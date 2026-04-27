２７日の主なマーケットイベント ２７日の主なマーケットイベント

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○経済統計・イベントなど



１０：３０ 中・工業企業利益高

１４：００ 日・景気動向指数（改定値）

１５：００ 独・ＧＦＫ消費者信頼感調査

※日・日銀金融政策決定会合（１日目）

※米・２年物国債入札

※米・５年物国債入札

※ベトナム市場が休場



○決算発表・新規上場など



決算発表：きんでん<1944>，不二家<2211>，ＮＳＳＯＬ<2327>，東エレデバ<2760>，ヒューリック<3003>，コーテクＨＤ<3635>，三菱総研<3636>，さくらネット<3778>，アステラス<4503>，合同鉄<5410>，中発条<5992>，アマノ<6436>，日立<6501>，山洋電<6516>，アンリツ<6754>，マクセル<6810>，アドテスト<6857>，日東電<6988>，ティラド<7236>，フタバ<7241>，エクセディ<7278>，愛三工<7283>，小松ウオール<7949>，信越ポリ<7970>，三谷産<8285>，大和<8601>，松井<8628>，キムラユニテ<9368>，ゼンリン<9474>ほか

※海外企業決算発表：ベライゾン・コミュニケーションズほか



出所：MINKABU PRESS