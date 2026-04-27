開催：2026.4.27

会場：オリオールパーク

結果：[オリオールズ] 3 - 5 [Rソックス]

MLBの試合が27日に行われ、オリオールパークでオリオールズとRソックスが対戦した。

オリオールズの先発投手はカイル・ブラディッシュ、対するRソックスの先発投手はコネリー・アーリーで試合は開始した。

5回表、9番 アンドルー・モナステリオ 6球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでRソックス得点 BAL 0-1 BOS、2番 ウィルソン・コントレラス 5球目を打って左中間スタンドへのツーランホームランでRソックス得点 BAL 0-3 BOS

5回裏、6番 サミュエル・バサロ 2球目を打ってライトスタンドへのホームランでオリオールズ得点 BAL 1-3 BOS

6回表、5番 セダン・ラファエラ 3球目を打ってセンターへのタイムリースリーベースヒットでRソックス得点 BAL 1-4 BOS、6番 マルセロ・マイヤー 3球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでRソックス得点 BAL 1-5 BOS

6回裏、2番 ガナー・ヘンダーソン 3球目を打って右中間スタンドへのホームランでオリオールズ得点 BAL 2-5 BOS

8回裏、2番 ガナー・ヘンダーソン 初球を打ってレフトへのタイムリーヒットでオリオールズ得点 BAL 3-5 BOS

試合は3対5でRソックスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はRソックスのコネリー・アーリーで、ここまで2勝1敗0S。負け投手はオリオールズのカイル・ブラディッシュで、ここまで1勝3敗0S。Rソックスのチャプマンにセーブがつき、0勝1敗5Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-27 05:22:15 更新