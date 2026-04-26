アントニー「400万円勝たせていただいた」「日本1位なんです」…スタジオ驚き
お笑いコンビ・マテンロウのアントニー（36）が、26日放送の読売テレビ・中京テレビ『上沼・高田のクギズケ！』（毎週日曜 前11：40）に出演し、ポーカーで日本ランキング1位になっていると明かした。
【写真】アントニー、ポーカー大会で優勝
番組MCの高田純次から「アントニーさんはポーカーで1億円儲けた」と向けられ、アントニー「済州島の大会で400万円勝たせていただいた」としつつ「まだまだそんな大したあれじゃない」と謙そん。
それでも今年は「ラッキー」続きだという。「日本で大きい大会が4つあったんですよ。その大きい大会で全部成績が良くて、今年の日本の大きい大会のランキングがあるんですけど、僕、今、日本で1位なんですよ」と明かし、スタジオからは「すごっ！」と驚きの声。
アントニーは「今んところ、今年のランキングは日本1位なんです」と重ね、“ポーカーフェイス”について言及。日本人はウソが目元に、欧米人は口元に現れるという。「僕はどっちにも出ちゃうんで、世界で戦う時に、世界のプレーヤーが『これはどうなんだろうな？』（と思う）」と笑わせていた。
【写真】アントニー、ポーカー大会で優勝
番組MCの高田純次から「アントニーさんはポーカーで1億円儲けた」と向けられ、アントニー「済州島の大会で400万円勝たせていただいた」としつつ「まだまだそんな大したあれじゃない」と謙そん。
アントニーは「今んところ、今年のランキングは日本1位なんです」と重ね、“ポーカーフェイス”について言及。日本人はウソが目元に、欧米人は口元に現れるという。「僕はどっちにも出ちゃうんで、世界で戦う時に、世界のプレーヤーが『これはどうなんだろうな？』（と思う）」と笑わせていた。