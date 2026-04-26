『プライベート・ライアン』トム・ハンクスが第二次世界大戦全史をナビゲート 全20話ドキュメンタリー日本初上陸
トム・ハンクスが製作総指揮とナビゲーターを務めるドキュメンタリー『第二次世界大戦全史 by トム・ハンクス』が、5月26日9時よりヒストリーチャンネルにて日米同日ワールドプレミア放送されることが決定。あわせて、予告映像が解禁された。
【写真】「第二次世界大戦」の貴重なアーカイヴを公開
本作は、全20話からなる歴史大作ドキュメンタリー。約5000万〜8000万人が犠牲になったとされる人類史上最大級の惨劇「第二次世界大戦」を、1939年9月のナチスによるポーランド侵攻から1945年の終戦までの6年間にわたり、高精度リマスターされた貴重なアーカイブ映像と最新研究をもとに時系列で描く。
製作総指揮兼ナビゲーターを務めるのは、『プライベート・ライアン』など、数々の戦争映画やドラマで高い評価を得てきたオスカー俳優トム・ハンクス。彼の深い洞察と語り、そして現実を映し出す映像が、戦争の悲惨さと重みを現代に生きる私たちへと強く伝える。教科書では描ききれない歴史を「映像」で追体験し、戦争の記憶を後世へ継承するため、ハンクス自身が「第二次世界大戦」の全貌を語る。
本シリーズは、ドイツによるポーランド侵攻から枢軸国の興亡に至るまで、陸・海・空で繰り広げられた激戦を包括的に描写。スターリングラード、ノルマンディーをはじめ、大西洋・地中海・太平洋の島々での戦いまでを網羅する。さらに、ウィンストン・チャーチル、フランクリン・D・ルーズベルト、ドワイト・D・アイゼンハワー、エルヴィン・ロンメル、ヨシフ・スターリン、東條英機、アドルフ・ヒトラーといった主要指導者の決断と、各地の兵士や市民の体験を交錯させながら、原子力時代の幕開けから、戦時同盟国が冷戦構造へと移行していく戦後の世界の姿までを描き出す。
なお、日本語吹替は、ハンクス出演作で30作品以上の吹替を担当してきた江原正士が務め、第二次世界大戦の“真実と教訓”をこれからの世代へ届ける。
このたび初解禁となった予告映像には、ナビゲーターのハンクスが登場。「第二次世界大戦、それは人類史上最大の出来事」と語り始め、「世界のすべてが変わった。無傷の人生は一つもない」と続く。臨場感あふれる荒々しい戦時中の記録映像が重なり、「誰もがそれぞれの物語を持っていた。それが現在の私たちを作ったのだ」と語る。戦場と化した各国の視点から描かれる第二次世界大戦の全記録を収めた、ワールドプレミア放送への期待を高める初映像となっている。
ドキュメンタリー『第二次世界大戦全史 by トム・ハンクス』は、ヒストリーチャンネルにて5月26日9時より日米同日ワールドプレミア放送（同日21時よりリピート放送）。5月31日より毎週日曜14時放送（全20話）。
【写真】「第二次世界大戦」の貴重なアーカイヴを公開
本作は、全20話からなる歴史大作ドキュメンタリー。約5000万〜8000万人が犠牲になったとされる人類史上最大級の惨劇「第二次世界大戦」を、1939年9月のナチスによるポーランド侵攻から1945年の終戦までの6年間にわたり、高精度リマスターされた貴重なアーカイブ映像と最新研究をもとに時系列で描く。
本シリーズは、ドイツによるポーランド侵攻から枢軸国の興亡に至るまで、陸・海・空で繰り広げられた激戦を包括的に描写。スターリングラード、ノルマンディーをはじめ、大西洋・地中海・太平洋の島々での戦いまでを網羅する。さらに、ウィンストン・チャーチル、フランクリン・D・ルーズベルト、ドワイト・D・アイゼンハワー、エルヴィン・ロンメル、ヨシフ・スターリン、東條英機、アドルフ・ヒトラーといった主要指導者の決断と、各地の兵士や市民の体験を交錯させながら、原子力時代の幕開けから、戦時同盟国が冷戦構造へと移行していく戦後の世界の姿までを描き出す。
なお、日本語吹替は、ハンクス出演作で30作品以上の吹替を担当してきた江原正士が務め、第二次世界大戦の“真実と教訓”をこれからの世代へ届ける。
このたび初解禁となった予告映像には、ナビゲーターのハンクスが登場。「第二次世界大戦、それは人類史上最大の出来事」と語り始め、「世界のすべてが変わった。無傷の人生は一つもない」と続く。臨場感あふれる荒々しい戦時中の記録映像が重なり、「誰もがそれぞれの物語を持っていた。それが現在の私たちを作ったのだ」と語る。戦場と化した各国の視点から描かれる第二次世界大戦の全記録を収めた、ワールドプレミア放送への期待を高める初映像となっている。
ドキュメンタリー『第二次世界大戦全史 by トム・ハンクス』は、ヒストリーチャンネルにて5月26日9時より日米同日ワールドプレミア放送（同日21時よりリピート放送）。5月31日より毎週日曜14時放送（全20話）。